Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

США и Израиль нанесли удары по ракетным шахтам Ирана

фото
22:12 1879

США и Израиль нанесли удары по ракетным тоннелям Ирана, чтобы предотвратить выход пусковых установок и их запуск. Опубликованные кадры это подтверждают.

Отметим, что утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали четыре военные базы США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

Ранее стало известно, что Россия и Китай инициировали проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Израиля по Ирану. Встреча, как ожидается, начнется в воскресенье в 01:00 по бакинскому времени.

Нетаньяху намекнул на смерть Хаменеи
Нетаньяху намекнул на смерть Хаменеи обновлено 23:07
23:07 2215
CENTCOM: Трамп приказал, военные «наносят сокрушительные удары»
CENTCOM: Трамп приказал, военные «наносят сокрушительные удары» видео
22:54 1623
Буданов сообщил о согласии России
Буданов сообщил о согласии России
22:25 2258
Нефть до ста долларов
Нефть до ста долларов обновлено 22:21
22:21 5740
США и Израиль нанесли удары по ракетным шахтам Ирана
США и Израиль нанесли удары по ракетным шахтам Ирана фото
22:12 1880
Столкновения на границе Афганистана и Пакистана: сотни погибших
Столкновения на границе Афганистана и Пакистана: сотни погибших обновлено 22:05
22:05 6114
Известный азербайджанский дизайнер под иранскими ракетами
Известный азербайджанский дизайнер под иранскими ракетами видео
21:54 2760
Хаменеи мертв
Хаменеи мертв обновлено 23:36; видео
23:36 6352
Азербайджан обеспокоен
Азербайджан обеспокоен
20:56 3908
Эвакуация азербайджанцев из Ирана
Эвакуация азербайджанцев из Ирана ОБНОВЛЕНО 20:49
20:49 7067
Запрет КСИР: Ормузский пролив закрывается
Запрет КСИР: Ормузский пролив закрывается обновлено 20:33
20:33 4261

