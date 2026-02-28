USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Буданов сообщил о согласии России

22:25 2262

Украина верит в положительный результат мирных переговоров с Россией, которые сейчас продолжаются параллельно с боевыми действиями на фронте.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

По словам главы ОП, несмотря на скептическое отношение многих к диалогу, он рассчитывает на успех. Буданов отметил, что положительный результат переговоров станет победой для страны и откроет путь к развитию.

«Я все же в них верю. Как бы там на них скептически многие не смотрели. И надеюсь, мы добьемся успеха», - отметил он.

Буданов подчеркнул, что к процессу привлечен не только Офис президента. Сейчас Украина имеет четкие расчеты и алгоритмы действий для различных сценариев развития событий.

«Это будет означать дальнейшее развитие Украины, завершение кровопролития, будущее для нашего государства», - добавил руководитель ОП, намекнув, что у Киева еще осталось «несколько аргументов» для давления на РФ.

Буданов заявил, что делегация России в ходе мирных переговоров согласилась принять гарантии безопасности для Украины от США.

«Что касается гарантий безопасности, на прошлых переговорах российская сторона, например, прямо сказала, что гарантии безопасности, которые Украине предлагают США, они их примут. И никуда с этим не уйти, как говорится. Те, что предлагаются США, они прямо говорят, что да, мы будем вынуждены, мы готовы их принять», - сказал он.

Буданов добавил, что видит определенный прогресс в вопросах гарантий безопасности. Он считает, что гарантии безопасности для Украины, вероятнее всего, будут активированы параллельно с завершением войны.

«Но это еще не окончательное решение», - подчеркнул глава ОП.

Кроме того, Буданов заявил, что в ближайшие дни состоится очередной обмен пленными с РФ. По его словам, в России сейчас находятся даже пленные с 2014 года, и Украина пытается их вернуть.

«Процесс обмена идет тяжело, но Украина работает над возвращением людей», - поделился Буданов.

Также глава ОП отметил, что Украина хочет как можно быстрее завершить войну. Тем не менее для достижения мира все еще нужно решить территориальный вопрос.

«Либо мы находим с РФ компромисс по территориальному вопросу, либо продолжаем убивать друг друга, что мы делаем достаточно качественно и профессионально», - подчеркнул Буданов.

Глава ОП поделился, что на переговорах был решен вопрос контроля над демилитаризированной зоной. Также он добавил, что Россия на данный момент не будет наступать на Киев.

Напомним, ранее Кирилл Буданов заявлял, что Украина не собирается уступать свои территории ради мира. По его словам, вопрос территориальной целостности является принципиальным и не может быть предметом торгов.

Нетаньяху намекнул на смерть Хаменеи
Нетаньяху намекнул на смерть Хаменеи обновлено 23:07
23:07 2218
CENTCOM: Трамп приказал, военные «наносят сокрушительные удары»
CENTCOM: Трамп приказал, военные «наносят сокрушительные удары» видео
22:54 1625
Буданов сообщил о согласии России
Буданов сообщил о согласии России
22:25 2263
Нефть до ста долларов
Нефть до ста долларов обновлено 22:21
22:21 5741
США и Израиль нанесли удары по ракетным шахтам Ирана
США и Израиль нанесли удары по ракетным шахтам Ирана фото
22:12 1882
Столкновения на границе Афганистана и Пакистана: сотни погибших
Столкновения на границе Афганистана и Пакистана: сотни погибших обновлено 22:05
22:05 6116
Известный азербайджанский дизайнер под иранскими ракетами
Известный азербайджанский дизайнер под иранскими ракетами видео
21:54 2762
Хаменеи мертв
Хаменеи мертв обновлено 23:36; видео
23:36 6357
Азербайджан обеспокоен
Азербайджан обеспокоен
20:56 3910
Эвакуация азербайджанцев из Ирана
Эвакуация азербайджанцев из Ирана ОБНОВЛЕНО 20:49
20:49 7067
Запрет КСИР: Ормузский пролив закрывается
Запрет КСИР: Ормузский пролив закрывается обновлено 20:33
20:33 4263

ЭТО ВАЖНО

