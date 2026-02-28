У Трампа несколько вариантов по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть множество разных вариантов по выходу из конфликта с Ираном.

«У меня много вариантов выхода из этой кампании — я могу затянуть ее и захватить все, или закончить за несколько дней и сказать иранцам, что мы снова увидимся через несколько лет, если они начнут восстанавливаться», - сказал глава Белого дома.

Президент США провел переговоры с лидерами Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и генеральным секретарем НАТО.

Трамп считает, что в любом случае Ирану потребуется несколько лет, чтобы оправиться от атаки США и Израиля.