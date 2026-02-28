У Трампа несколько вариантов по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть множество разных вариантов по выходу из конфликта с Ираном.
«У меня много вариантов выхода из этой кампании — я могу затянуть ее и захватить все, или закончить за несколько дней и сказать иранцам, что мы снова увидимся через несколько лет, если они начнут восстанавливаться», - сказал глава Белого дома.
Президент США провел переговоры с лидерами Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и генеральным секретарем НАТО.
Трамп считает, что в любом случае Ирану потребуется несколько лет, чтобы оправиться от атаки США и Израиля.
*** 22:30
Президент США Дональд Трамп заявил Channel 12, что Иран неоднократно приближался к заключению сделки, а затем отступал, что заставило его заключить, что они никогда не хотели на самом деле договориться.
Президент США сказал, что попросил свою команду составить список атак Ирана за последние 25 лет и обнаружил, что «каждый месяц они делали что-то плохое — взрывали что-то и убивали кого-то».
Трамп утверждает, что без июньского удара - операции «Полуночный молот» - у Ирана уже было бы ядерное оружие.
Он описал «хорошую беседу» с Нетаньяху, сказав, что «мы на одной волне», и добавил, что у него есть несколько вариантов выхода из ситуации — либо продолжить кампанию и «взять под контроль все», либо завершить ее в течение нескольких дней и предостеречь Иран от восстановления, отметив, что на восстановление у них уйдут годы.