Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Зеленский: Место переговоров зависит «от обстоятельств безопасности»

22:34 598

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «обновил директивы» для украинской делегации по поводу нового раунда переговоров с Россией и США о потенциальных параметрах завершения войны.

По его словам, время и место следующего их проведения назначат «в зависимости от обстоятельств безопасности и реальных дипломатических возможностей».

«Я определил для переговорной команды и в целом нашей дипломатической команды Украины обновленные директивы», — сказал Зеленский в ежедневном обращении, сообщает «Европейская правда».

Ранее Зеленский сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров ожидается в Абу-Даби в начале марта.

Нетаньяху намекнул на смерть Хаменеи
Нетаньяху намекнул на смерть Хаменеи обновлено 23:07
23:07 2235
CENTCOM: Трамп приказал, военные «наносят сокрушительные удары»
CENTCOM: Трамп приказал, военные «наносят сокрушительные удары» видео
22:54 1639
Буданов сообщил о согласии России
Буданов сообщил о согласии России
22:25 2275
Нефть до ста долларов
Нефть до ста долларов обновлено 22:21
22:21 5754
США и Израиль нанесли удары по ракетным шахтам Ирана
США и Израиль нанесли удары по ракетным шахтам Ирана фото
22:12 1887
Столкновения на границе Афганистана и Пакистана: сотни погибших
Столкновения на границе Афганистана и Пакистана: сотни погибших обновлено 22:05
22:05 6122
Известный азербайджанский дизайнер под иранскими ракетами
Известный азербайджанский дизайнер под иранскими ракетами видео
21:54 2767
Хаменеи мертв
Хаменеи мертв обновлено 23:36; видео
23:36 6386
Азербайджан обеспокоен
Азербайджан обеспокоен
20:56 3917
Эвакуация азербайджанцев из Ирана
Эвакуация азербайджанцев из Ирана ОБНОВЛЕНО 20:49
20:49 7071
Запрет КСИР: Ормузский пролив закрывается
Запрет КСИР: Ормузский пролив закрывается обновлено 20:33
20:33 4267

