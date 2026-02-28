Зеленский: Место переговоров зависит «от обстоятельств безопасности»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «обновил директивы» для украинской делегации по поводу нового раунда переговоров с Россией и США о потенциальных параметрах завершения войны.

По его словам, время и место следующего их проведения назначат «в зависимости от обстоятельств безопасности и реальных дипломатических возможностей».

«Я определил для переговорной команды и в целом нашей дипломатической команды Украины обновленные директивы», — сказал Зеленский в ежедневном обращении, сообщает «Европейская правда».

Ранее Зеленский сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров ожидается в Абу-Даби в начале марта.