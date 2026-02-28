CENTCOM: Трамп приказал, военные «наносят сокрушительные удары»

Операция «Эпичный гнев» включает крупнейшую региональную концентрацию американской военной огневой мощи за последнее поколение, заявляет Центральное командование ВС США (CENTCOM).
Впервые в бою оперативная группа «Скорпион Страйк» применила недорогие одноразовые ударные беспилотники. Армия США публикует видео ударов по целям в Иране.
«Цель, как заявил президент США, — защищать американский народ, устраняя угрозы со стороны иранского режима. Президент приказал предпринять смелые действия, а силы CENTCOM наносят сокрушительные и непрекращающиеся удары», — говорится в заявлении.
В CENTCOM также сообщили, что ущерб американским объектам в результате ответных ударов Ирана был минимальным и не повлиял на ход операций. Сообщений о потерях среди американских военнослужащих не поступало, отмечается в информации.
