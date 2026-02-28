Эрдоган об ударах по Ирану

Турция опечалена и обеспокоена ударами США и Израиля по Ирану, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле, пишет газета Sabah.

«Мы глубоко опечалены и обеспокоены американо–израильскими атаками на соседний Иран, начавшимися по наущению Нетаньяху [премьер-министр Израиля]», — сказал президент Турции.

Эрдоган отметил, что ранее проводил телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, однако восстановить доверие между сторонами не удалось.

«Желаемый результат не был достигнут, поскольку израильские усилия по «отравлению» [переговорного] процесса продолжались», — добавил он.

Несмотря на поддержку Тегерана, Эрдоган осудил ответные военные меры Ирана. «Мы также считаем неприемлемыми атаки иранских беспилотников на страны Персидского залива. Если пути для дипломатии не будут открыты, наш регион рискует оказаться втянутым в огненное кольцо», — предупредил турецкий лидер.

Президент Турции призвал лидеров исламского мира принять незамедлительные меры для урегулирования конфликта.

Утром 28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против Ирана. Израильские и американские военные нанесли удары по Тегерану. Также взрывы прогремели в Исфахане, где находится крупнейший в исламской республике ядерный центр.

В ответ Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам, которые расположены на Ближнем Востоке.