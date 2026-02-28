USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Эрдоган об ударах по Ирану

23:20 912

Турция опечалена и обеспокоена ударами США и Израиля по Ирану, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Стамбуле, пишет газета Sabah.

«Мы глубоко опечалены и обеспокоены американо–израильскими атаками на соседний Иран, начавшимися по наущению Нетаньяху [премьер-министр Израиля]», — сказал президент Турции.

Эрдоган отметил, что ранее проводил телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, однако восстановить доверие между сторонами не удалось.

«Желаемый результат не был достигнут, поскольку израильские усилия по «отравлению» [переговорного] процесса продолжались», — добавил он.

Несмотря на поддержку Тегерана, Эрдоган осудил ответные военные меры Ирана. «Мы также считаем неприемлемыми атаки иранских беспилотников на страны Персидского залива. Если пути для дипломатии не будут открыты, наш регион рискует оказаться втянутым в огненное кольцо», — предупредил турецкий лидер.

Президент Турции призвал лидеров исламского мира принять незамедлительные меры для урегулирования конфликта.

Утром 28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против Ирана. Израильские и американские военные нанесли удары по Тегерану. Также взрывы прогремели в Исфахане, где находится крупнейший в исламской республике ядерный центр.

В ответ Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам, которые расположены на Ближнем Востоке.

Нетаньяху намекнул на смерть Хаменеи
Нетаньяху намекнул на смерть Хаменеи обновлено 23:07
23:07 2242
CENTCOM: Трамп приказал, военные «наносят сокрушительные удары»
CENTCOM: Трамп приказал, военные «наносят сокрушительные удары» видео
22:54 1644
Буданов сообщил о согласии России
Буданов сообщил о согласии России
22:25 2280
Нефть до ста долларов
Нефть до ста долларов обновлено 22:21
22:21 5758
США и Израиль нанесли удары по ракетным шахтам Ирана
США и Израиль нанесли удары по ракетным шахтам Ирана фото
22:12 1889
Столкновения на границе Афганистана и Пакистана: сотни погибших
Столкновения на границе Афганистана и Пакистана: сотни погибших обновлено 22:05
22:05 6126
Известный азербайджанский дизайнер под иранскими ракетами
Известный азербайджанский дизайнер под иранскими ракетами видео
21:54 2770
Хаменеи мертв
Хаменеи мертв обновлено 23:36; видео
23:36 6395
Азербайджан обеспокоен
Азербайджан обеспокоен
20:56 3921
Эвакуация азербайджанцев из Ирана
Эвакуация азербайджанцев из Ирана ОБНОВЛЕНО 20:49
20:49 7076
Запрет КСИР: Ормузский пролив закрывается
Запрет КСИР: Ормузский пролив закрывается обновлено 20:33
20:33 4267

