Граждан США предупреждают...

23:28 521

Государственный департамент призвал граждан США по всему миру «проявлять повышенную осторожность» после военных ударов Соединенных Штатов и Израиля по Ирану, сообщает CNN.

«В связи с началом боевых действий США в Иране американцам во всем мире, особенно на Ближнем Востоке, рекомендуется следовать указаниям, содержащимся в предупреждениях о безопасности, выпущенных ближайшим посольством или консульством США», — говорится в предупреждении Госдепа.

«Из-за периодического закрытия воздушного пространства возможны перебои в движении… Государственный департамент рекомендует американцам по всему миру проявлять повышенную осторожность», — говорится в сообщении.

Нетаньяху намекнул на смерть Хаменеи
Нетаньяху намекнул на смерть Хаменеи обновлено 23:07
23:07 2245
CENTCOM: Трамп приказал, военные «наносят сокрушительные удары»
CENTCOM: Трамп приказал, военные «наносят сокрушительные удары» видео
22:54 1645
Буданов сообщил о согласии России
Буданов сообщил о согласии России
22:25 2283
Нефть до ста долларов
Нефть до ста долларов обновлено 22:21
22:21 5759
США и Израиль нанесли удары по ракетным шахтам Ирана
США и Израиль нанесли удары по ракетным шахтам Ирана фото
22:12 1892
Столкновения на границе Афганистана и Пакистана: сотни погибших
Столкновения на границе Афганистана и Пакистана: сотни погибших обновлено 22:05
22:05 6127
Известный азербайджанский дизайнер под иранскими ракетами
Известный азербайджанский дизайнер под иранскими ракетами видео
21:54 2772
Хаменеи мертв
Хаменеи мертв обновлено 23:36; видео
23:36 6404
Азербайджан обеспокоен
Азербайджан обеспокоен
20:56 3923
Эвакуация азербайджанцев из Ирана
Эвакуация азербайджанцев из Ирана ОБНОВЛЕНО 20:49
20:49 7077
Запрет КСИР: Ормузский пролив закрывается
Запрет КСИР: Ормузский пролив закрывается обновлено 20:33
20:33 4269

