Граждан США предупреждают...

Государственный департамент призвал граждан США по всему миру «проявлять повышенную осторожность» после военных ударов Соединенных Штатов и Израиля по Ирану, сообщает CNN.

«В связи с началом боевых действий США в Иране американцам во всем мире, особенно на Ближнем Востоке, рекомендуется следовать указаниям, содержащимся в предупреждениях о безопасности, выпущенных ближайшим посольством или консульством США», — говорится в предупреждении Госдепа.

«Из-за периодического закрытия воздушного пространства возможны перебои в движении… Государственный департамент рекомендует американцам по всему миру проявлять повышенную осторожность», — говорится в сообщении.