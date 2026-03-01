Иран пригрозил после сообщений об убийстве Хаменеи

После сообщений о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Лариджани пригрозил США и Израилю «уроком, который они не забудут».

«Мы заставим предательских сионистов и бесстыжих американцев пожалеть об этом дне. Доблестные солдаты и великая нация Ирана преподадут незабываемый урок тираническим демонам международного порядка», — заявил он.

Ранее 12-й канал израильского телевидения и Reuters со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, а также Axios cо ссылкой на источник сообщили, что в результате операции США и Израиля были убиты некоторые высокопоставленные иранские чиновники, в том числе и верховный лидер Али Хаменеи.

Ранее о том, что есть множество признаков смерти Хаменеи, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, в ходе операции США и Израиля резиденция иранского лидера в Тегеране оказалась разрушена.