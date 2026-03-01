USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Трамп созвонился с лидерами Британии, Турции и Кувейта

01:32 458

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и эмиром Кувейта шейхом Машаалем аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом на фоне операции в Иране.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети Х.

«Президент Трамп только что провел телефонные переговоры с лидерами Великобритании, Кувейта и Турции», — написала она.

Утром 28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против Ирана. Израильские и американские военные нанесли удары по территории исламской республики, включая столицу Тегеран. Иран в ответ ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке.

В аккаунте «убитого» Хаменеи появился воинственный пост
В аккаунте «убитого» Хаменеи появился воинственный пост
01:44 465
Американцы сбили иранские МиГ-29
Американцы сбили иранские МиГ-29
01:10 1416
Трамп станцевал, а потом подписал смертный приговор Хаменеи
Трамп станцевал, а потом подписал смертный приговор Хаменеи видео
00:31 2426
Нетаньяху намекнул на смерть Хаменеи
Нетаньяху намекнул на смерть Хаменеи обновлено 23:07
28 февраля 2026, 23:07 4182
CENTCOM: Трамп приказал, военные «наносят сокрушительные удары»
CENTCOM: Трамп приказал, военные «наносят сокрушительные удары» видео
28 февраля 2026, 22:54 3184
Буданов сообщил о согласии России
Буданов сообщил о согласии России
28 февраля 2026, 22:25 4227
Нефть до ста долларов
Нефть до ста долларов обновлено 22:21
28 февраля 2026, 22:21 7522
США и Израиль нанесли удары по ракетным шахтам Ирана
США и Израиль нанесли удары по ракетным шахтам Ирана фото
28 февраля 2026, 22:12 2792
Столкновения на границе Афганистана и Пакистана: сотни погибших
Столкновения на границе Афганистана и Пакистана: сотни погибших обновлено 22:05
28 февраля 2026, 22:05 7014
Известный азербайджанский дизайнер под иранскими ракетами
Известный азербайджанский дизайнер под иранскими ракетами видео
28 февраля 2026, 21:54 4271
Хаменеи мертв: народ ликует
Хаменеи мертв: народ ликует обновлено 00:46; видео
00:46 11638

