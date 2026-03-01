Трамп созвонился с лидерами Британии, Турции и Кувейта

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и эмиром Кувейта шейхом Машаалем аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом на фоне операции в Иране.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети Х.
«Президент Трамп только что провел телефонные переговоры с лидерами Великобритании, Кувейта и Турции», — написала она.
Утром 28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против Ирана. Израильские и американские военные нанесли удары по территории исламской республики, включая столицу Тегеран. Иран в ответ ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке.