В аккаунте «убитого» Хаменеи появился воинственный пост

На официальной странице верховного лидера Ирана Али Хаменеи в соцсети X опубликовано новое изображение на фоне эскалации вокруг страны.

На опубликованной иллюстрации изображен воин с мечом, а в небе — огненные следы, напоминающие ракеты или снаряды. Надпись на персидском языке гласит: «Во имя Хайдера (имама Али), мир ему».

Ранее 12-й канал израильского телевидения и Reuters со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, а также Axios cо ссылкой на источник сообщили, что в результате операции США и Израиля были убиты некоторые высокопоставленные иранские чиновники, в том числе и верховный лидер Али Хаменеи.

Ранее о том, что есть множество признаков смерти Хаменеи, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, в ходе операции США и Израиля резиденция иранского лидера в Тегеране оказалась разрушена.