Израиль и США вновь готовятся бомбить Иран

Израильские и американские истребители были замечены над Ираком и Сирией снова, вероятно, готовясь нанести удар по Ирану, сообщает Clash Report.
Воздушные силы Израиля заявили о завершении очередной волны ударов по баллистическим ракетным комплексам и системам ПВО в западном и центральном Иране.
February 28, 2026
Самолеты-заправщики ВВС США направляются с американской базы в сторону Ближнего Востока Об этом выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Первым с военной базы Эндрюс в штате Мэриленд вылетел несколько часов назад заправщик Boeing KС-135R Stratotanker, вскоре он прибудет в регион. В ту же сторону с этой базы летят еще пять заправщиков.
Всего в сторону Ближнего Востока с разных баз вылетели девять воздушных танкеров. В регион направляются три грузовых C17.
*** 02:20
Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) опровергло заявления иранских источников о якобы нанесённом серьёзном ущербе американским силам и объектам.
В командовании заявили, что утверждения о гибели 50 американских военнослужащих не соответствуют действительности. По официальным данным, сообщений о потерях среди военных США не поступало.
Также были отвергнуты заявления Корпус стражей исламской революции о поражении корабля ВМС США ракетным ударом. В CENTCOM подчеркнули, что ни один корабль не был поражён, а флот продолжает функционировать в полном объёме.
Сообщения иранской стороны о серьёзном ущербе на нескольких американских базах также названы ложными. По данным американского командования, нанесённый ущерб был минимальным и не повлиял на работу объектов.