Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Израиль и США вновь готовятся бомбить Иран

обновлено 03:27; видео
03:27 1380

Израильские и американские истребители были замечены над Ираком и Сирией снова, вероятно, готовясь нанести удар по Ирану, сообщает Clash Report.

Воздушные силы Израиля заявили о завершении очередной волны ударов по баллистическим ракетным комплексам и системам ПВО в западном и центральном Иране.

Самолеты-заправщики ВВС США направляются с американской базы в сторону Ближнего Востока Об этом выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Первым с военной базы Эндрюс в штате Мэриленд вылетел несколько часов назад заправщик Boeing KС-135R Stratotanker, вскоре он прибудет в регион. В ту же сторону с этой базы летят еще пять заправщиков.

Всего в сторону Ближнего Востока с разных баз вылетели девять воздушных танкеров. В регион направляются три грузовых C17.

*** 02:20 

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) опровергло заявления иранских источников о якобы нанесённом серьёзном ущербе американским силам и объектам.

В командовании заявили, что утверждения о гибели 50 американских военнослужащих не соответствуют действительности. По официальным данным, сообщений о потерях среди военных США не поступало.

Также были отвергнуты заявления Корпус стражей исламской революции о поражении корабля ВМС США ракетным ударом. В CENTCOM подчеркнули, что ни один корабль не был поражён, а флот продолжает функционировать в полном объёме.

Сообщения иранской стороны о серьёзном ущербе на нескольких американских базах также названы ложными. По данным американского командования, нанесённый ущерб был минимальным и не повлиял на работу объектов.

Кто может сменить Хаменеи?
Кто может сменить Хаменеи? обновлено 03:11
03:11 5701
Госсекретарь США внезапно отменил поездку в Израиль
Госсекретарь США внезапно отменил поездку в Израиль
02:37 855
Израиль и США вновь готовятся бомбить Иран
Израиль и США вновь готовятся бомбить Иран обновлено 03:27; видео
03:27 1381
В аккаунте «убитого» Хаменеи появился воинственный пост
В аккаунте «убитого» Хаменеи появился воинственный пост
01:44 2696
Американцы сбили иранские МиГ-29
Американцы сбили иранские МиГ-29
01:10 2668
Трамп станцевал, а потом подписал смертный приговор Хаменеи
Трамп станцевал, а потом подписал смертный приговор Хаменеи видео
00:31 3672
Нетаньяху намекнул на смерть Хаменеи
Нетаньяху намекнул на смерть Хаменеи обновлено 23:07
28 февраля 2026, 23:07 4625
CENTCOM: Трамп приказал, военные «наносят сокрушительные удары»
CENTCOM: Трамп приказал, военные «наносят сокрушительные удары» видео
28 февраля 2026, 22:54 3536
Буданов сообщил о согласии России
Буданов сообщил о согласии России
28 февраля 2026, 22:25 4957
Нефть до ста долларов
Нефть до ста долларов обновлено 22:21
28 февраля 2026, 22:21 8134
США и Израиль нанесли удары по ракетным шахтам Ирана
США и Израиль нанесли удары по ракетным шахтам Ирана фото
28 февраля 2026, 22:12 3090

