Израиль и США вновь готовятся бомбить Иран

Израильские и американские истребители были замечены над Ираком и Сирией снова, вероятно, готовясь нанести удар по Ирану, сообщает Clash Report. Воздушные силы Израиля заявили о завершении очередной волны ударов по баллистическим ракетным комплексам и системам ПВО в западном и центральном Иране. pic.twitter.com/RiXJ3tLAbE — Newsfeed (@Newsfeed883920) February 28, 2026

Самолеты-заправщики ВВС США направляются с американской базы в сторону Ближнего Востока Об этом выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных. Первым с военной базы Эндрюс в штате Мэриленд вылетел несколько часов назад заправщик Boeing KС-135R Stratotanker, вскоре он прибудет в регион. В ту же сторону с этой базы летят еще пять заправщиков. Всего в сторону Ближнего Востока с разных баз вылетели девять воздушных танкеров. В регион направляются три грузовых C17.

*** 02:20 Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) опровергло заявления иранских источников о якобы нанесённом серьёзном ущербе американским силам и объектам.