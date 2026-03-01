Израильская и американская разведки на протяжении длительного времени отслеживали редкую возможность - встречу высших политических и военных руководителей Ирана, при которой их можно было бы ликвидировать одновременно.

Именно 28 февраля такой момент наступил, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что разведке удалось выявить не одну, а три таких встречи. Кроме того, была установлена точная локация Хаменеи. По словам источников, удар был нанесен в светлое время суток - шаг, который они назвали беспрецедентным. Израильские самолеты сбросили около 30 бомб на резиденцию Хаменеи, в результате чего комплекс получил серьезные разрушения.

«Обычно все ожидают удара в полночь, под покровом темноты», - заявил экс-глава военной разведки Израиля Ядлин. По его словам, предыдущая внезапная операция против Ирана в июне 2025 года также началась ночью, тогда как нынешний дневной удар стал «тактическим сюрпризом».

Сам Хаменеи незадолго до начала атак провёл встречу с Али Шамхани — своим личным советником по вопросам безопасности и секретарём Совета национальной безопасности Ирана, а также с Али Лариджани — секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана. Об этом сообщили агентству Reuters два источника в Исламской Республике.