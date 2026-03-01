Иран ударил по базам США и грозит разрушительными атаками

В корпусе заявили, что им якобы удалось поразить авиабазу ВВС Израиля Тель-Ноф, правительственный комплекс в центре Тель-Авива Кирия, где и расположена база Генерального штаба ЦАХАЛ, а также крупный комплекс оборонной промышленности.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил ракеты и беспилотники по израильским и американским военным объектам. По данным воинского формирования, снаряд достиг здания генерального штаба ЦАХАЛ. Также, утверждают в КСИР, были атакованы 27 американских баз на Ближнем Востоке.

Ранее КСИР заявил о «скором начале» самых разрушительных атак в отношении Израиля и США. «Самые тяжелые наступательные операции в истории Вооруженных сил Исламской Республики Иран вскоре начнутся в направлении оккупированных земель и баз американских террористов», - говорится в заявлении КСИР, которое публикует агентство Fars.

Кабинет министров Ирана сообщил, что «это великое преступление (убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи) никогда не останется без ответа и откроет новую страницу в истории исламского мира».

Тем временем Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что совместные американо-израильские атаки на Иран «положат начало массовому восстанию в борьбе с мировыми угнетателями».

Армия обороны Израиля сообщила, чо в ответ на запуск ракет в центре страны объявлена воздушная тревога. «Сирены прозвучали в нескольких районах по всей стране после того, как были обнаружены ракеты, запущенные из Ирана в направлении Государства Израиль», — говорится в заявлении военных.