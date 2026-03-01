USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Иран ударил по базам США и грозит разрушительными атаками

08:53 484

Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил ракеты и беспилотники по израильским и американским военным объектам. По данным воинского формирования, снаряд достиг здания генерального штаба ЦАХАЛ. Также, утверждают в КСИР, были атакованы 27 американских баз на Ближнем Востоке.

В корпусе заявили, что им якобы удалось поразить авиабазу ВВС Израиля Тель-Ноф, правительственный комплекс в центре Тель-Авива Кирия, где и расположена база Генерального штаба ЦАХАЛ, а также крупный комплекс оборонной промышленности.

Ранее КСИР заявил о «скором начале» самых разрушительных атак в отношении Израиля и США. «Самые тяжелые наступательные операции в истории Вооруженных сил Исламской Республики Иран вскоре начнутся в направлении оккупированных земель и баз американских террористов», - говорится в заявлении КСИР, которое публикует агентство Fars.

Кабинет министров Ирана сообщил, что «это великое преступление (убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи) никогда не останется без ответа и откроет новую страницу в истории исламского мира».

Тем временем Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что совместные американо-израильские атаки на Иран «положат начало массовому восстанию в борьбе с мировыми угнетателями».

Армия обороны Израиля сообщила, чо в ответ на запуск ракет в центре страны объявлена воздушная тревога. «Сирены прозвучали в нескольких районах по всей стране после того, как были обнаружены ракеты, запущенные из Ирана в направлении Государства Израиль», — говорится в заявлении военных.

Иран ударил по базам США и грозит разрушительными атаками
Иран ударил по базам США и грозит разрушительными атаками
08:53 485
30 бомб на резиденцию Хаменеи
30 бомб на резиденцию Хаменеи
08:12 1569
«Хезболла» объявила войну Израилю
«Хезболла» объявила войну Израилю обновлено 08:30
08:30 1863
Принц уговорил Трампа начать войну с Ираном
Принц уговорил Трампа начать войну с Ираном
06:55 3050
Трамп: Мы думали, что Иран будет в два раза сильнее
Трамп: Мы думали, что Иран будет в два раза сильнее ОБНОВЛЕНО 07:04
07:04 11145
США показали, как бьют по Ирану
США показали, как бьют по Ирану видео
06:11 3065
Опять бомбят Дубай: сильные взрывы
Опять бомбят Дубай: сильные взрывы обновлено 08:32; видео
08:32 20008
Масштабные разрушения в Тель-Авиве. Бомбят Иерусалим
Масштабные разрушения в Тель-Авиве. Бомбят Иерусалим обновлено 04:14
04:14 7677
Стало известно, кто будет руководить Ираном
Стало известно, кто будет руководить Ираном обновлено 07:22
07:22 13480
Госсекретарь США внезапно отменил поездку в Израиль
Госсекретарь США внезапно отменил поездку в Израиль
02:37 2365
Взрывы сотрясают Тегеран
Взрывы сотрясают Тегеран обновлено 06:47; видео
06:47 7043

ЭТО ВАЖНО

Иран ударил по базам США и грозит разрушительными атаками
Иран ударил по базам США и грозит разрушительными атаками
08:53 485
30 бомб на резиденцию Хаменеи
30 бомб на резиденцию Хаменеи
08:12 1569
«Хезболла» объявила войну Израилю
«Хезболла» объявила войну Израилю обновлено 08:30
08:30 1863
Принц уговорил Трампа начать войну с Ираном
Принц уговорил Трампа начать войну с Ираном
06:55 3050
Трамп: Мы думали, что Иран будет в два раза сильнее
Трамп: Мы думали, что Иран будет в два раза сильнее ОБНОВЛЕНО 07:04
07:04 11145
США показали, как бьют по Ирану
США показали, как бьют по Ирану видео
06:11 3065
Опять бомбят Дубай: сильные взрывы
Опять бомбят Дубай: сильные взрывы обновлено 08:32; видео
08:32 20008
Масштабные разрушения в Тель-Авиве. Бомбят Иерусалим
Масштабные разрушения в Тель-Авиве. Бомбят Иерусалим обновлено 04:14
04:14 7677
Стало известно, кто будет руководить Ираном
Стало известно, кто будет руководить Ираном обновлено 07:22
07:22 13480
Госсекретарь США внезапно отменил поездку в Израиль
Госсекретарь США внезапно отменил поездку в Израиль
02:37 2365
Взрывы сотрясают Тегеран
Взрывы сотрясают Тегеран обновлено 06:47; видео
06:47 7043
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться