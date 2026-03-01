USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

В Багдаде протесты: сторонники Ирана направились к посольству США

09:09 994

Вблизи «зеленой зоны» в Багдаде во время демонстраций, вспыхнувших после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи, произошли столкновения протестующих с силами безопасности.

По данным телеканала Al Jazeera, протестующие, по всей видимости, направлялись к посольству США на фоне гнева, вызванного смертью Хаменеи. Демонстранты размахивали флагами и скандировали лозунги, оплакивая иранского лидера.

Иракские силы безопасности начали блокировать толпу по мере роста напряженности вокруг дипломатического квартала.

Иран подтвердил: убит глава Генштаба генерал Мусави
Иран подтвердил: убит глава Генштаба генерал Мусави
10:46 221
Трамп отвечает на угрозы Ирана: Будут удары «невиданной ранее силы»
Трамп отвечает на угрозы Ирана: Будут удары «невиданной ранее силы» обновлено 09:45
09:45 2992
Назначен новый главком КСИР
Назначен новый главком КСИР
10:07 1443
Иран разделился: сторонники и противники Хаменеи вышли на улицы
Иран разделился: сторонники и противники Хаменеи вышли на улицы добавлено видео
09:55 1744
Кто убедил Трампа начать войну?
Кто убедил Трампа начать войну? The Washington Post
09:36 1845
Пехлеви заявил о скором «освобождении» Ирана
Пехлеви заявил о скором «освобождении» Ирана
09:19 1663
30 бомб на резиденцию Хаменеи
30 бомб на резиденцию Хаменеи
08:12 3652
«Хезболла» объявила войну Израилю
«Хезболла» объявила войну Израилю обновлено 08:30
08:30 3796
Принц уговорил Трампа начать войну с Ираном
Принц уговорил Трампа начать войну с Ираном
06:55 4889
Трамп: Мы думали, что Иран будет в два раза сильнее
Трамп: Мы думали, что Иран будет в два раза сильнее ОБНОВЛЕНО 07:04
07:04 12716
США показали, как бьют по Ирану
США показали, как бьют по Ирану видео
06:11 4581

