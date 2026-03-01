В Багдаде протесты: сторонники Ирана направились к посольству США

Вблизи «зеленой зоны» в Багдаде во время демонстраций, вспыхнувших после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи, произошли столкновения протестующих с силами безопасности.
По данным телеканала Al Jazeera, протестующие, по всей видимости, направлялись к посольству США на фоне гнева, вызванного смертью Хаменеи. Демонстранты размахивали флагами и скандировали лозунги, оплакивая иранского лидера.
Иракские силы безопасности начали блокировать толпу по мере роста напряженности вокруг дипломатического квартала.