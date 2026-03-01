USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Пехлеви заявил о скором «освобождении» Ирана

09:19 1664

Наследный принц Реза Пехлеви приветствовал удары США и Израиля, в результате которых был убит верховный лидер Али Хаменеи, заявив, что этот момент может стать «поворотным моментом».

В своей статье для The Washington Post Пехлеви поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку иранского народа, заявив, что окончательный результат будет зависеть от самих иранцев.

Он утверждает, что демократический Иран способен преобразить Ближний Восток. В статье Пехлеви отметил, что на протяжении почти полувека Иран «подрывал суверенитет соседних государств, разжигал конфликты по всему миру и стремился к созданию ядерного оружия, …баллистических ракет большой дальности».

По его словам, в стране были совершены «чудовищные преступления», включая убийства тысяч протестующих в ходе разгона демонстраций в январе.

«Дальнейший путь Ирана должен включать разработку новой конституции, ее утверждение на всенародном референдуме, а затем проведение свободных выборов под международным контролем. История редко заранее объявляет о своих переломных моментах. Но бывают моменты, когда мужество, лидерство и солидарность способны изменить ход развития целых государств», — пишет Пехлеви.

Иран подтвердил: убит глава Генштаба генерал Мусави
Иран подтвердил: убит глава Генштаба генерал Мусави
10:46 225
Трамп отвечает на угрозы Ирана: Будут удары «невиданной ранее силы»
Трамп отвечает на угрозы Ирана: Будут удары «невиданной ранее силы» обновлено 09:45
09:45 2995
Назначен новый главком КСИР
Назначен новый главком КСИР
10:07 1445
Иран разделился: сторонники и противники Хаменеи вышли на улицы
Иран разделился: сторонники и противники Хаменеи вышли на улицы добавлено видео
09:55 1748
Кто убедил Трампа начать войну?
Кто убедил Трампа начать войну? The Washington Post
09:36 1847
Пехлеви заявил о скором «освобождении» Ирана
Пехлеви заявил о скором «освобождении» Ирана
09:19 1665
30 бомб на резиденцию Хаменеи
30 бомб на резиденцию Хаменеи
08:12 3653
«Хезболла» объявила войну Израилю
«Хезболла» объявила войну Израилю обновлено 08:30
08:30 3799
Принц уговорил Трампа начать войну с Ираном
Принц уговорил Трампа начать войну с Ираном
06:55 4891
Трамп: Мы думали, что Иран будет в два раза сильнее
Трамп: Мы думали, что Иран будет в два раза сильнее ОБНОВЛЕНО 07:04
07:04 12717
США показали, как бьют по Ирану
США показали, как бьют по Ирану видео
06:11 4583

