Пехлеви заявил о скором «освобождении» Ирана

Наследный принц Реза Пехлеви приветствовал удары США и Израиля, в результате которых был убит верховный лидер Али Хаменеи, заявив, что этот момент может стать «поворотным моментом».

В своей статье для The Washington Post Пехлеви поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку иранского народа, заявив, что окончательный результат будет зависеть от самих иранцев.

Он утверждает, что демократический Иран способен преобразить Ближний Восток. В статье Пехлеви отметил, что на протяжении почти полувека Иран «подрывал суверенитет соседних государств, разжигал конфликты по всему миру и стремился к созданию ядерного оружия, …баллистических ракет большой дальности».

По его словам, в стране были совершены «чудовищные преступления», включая убийства тысяч протестующих в ходе разгона демонстраций в январе.

«Дальнейший путь Ирана должен включать разработку новой конституции, ее утверждение на всенародном референдуме, а затем проведение свободных выборов под международным контролем. История редко заранее объявляет о своих переломных моментах. Но бывают моменты, когда мужество, лидерство и солидарность способны изменить ход развития целых государств», — пишет Пехлеви.