Кто убедил Трампа начать войну?

The Washington Post
09:36 1849

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о масштабных атаках на Иран, несмотря на оценки американской разведки о том, что Тегеран вряд ли будет представлять прямую угрозу для континентальной части США в течение следующего десятилетия, пишет газета The Washington Post со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

По их утверждению, это решение было принято после нескольких недель лоббирования со стороны двух ключевых союзников США на Ближнем Востоке — Израиля и Саудовской Аравии.

The Washington Post пишет, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман давили на Трампа, предупреждая, что неприменение военной силы со стороны США только усилит Иран и нанесет вред всему региону. Газета отмечает, что израильский премьер-министр вел открытую кампанию в пользу военного решения иранской проблемы, а принц Мухаммед бин Салман действовал за кулисами: часто звонил Трампу до начала войны и убеждал его в ее необходимости.

В то же, по словам источников газеты, наследный принц звонил президенту Ирана Масуду Пезешкиану и уверял его, что королевство не позволит использовать свое воздушное пространство для атак по Ирану.

ЭТО ВАЖНО

