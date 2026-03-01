Иран разделился: сторонники и противники Хаменеи вышли на улицы

После объявления государственными СМИ Ирана о смерти верховного лидера Али Хаменеи на улицы Тегерана и других иранских городов вышли как скорбящие, так и радующиеся гибели аятоллы жители Ирана, сообщают западные медиа.
AFP передает, что тысячи скорбящих с портретами Хаменеи в руках вышли в центр Тегерана. Несколько тысяч людей cобрались на центральной площади Энгелаб на митинге памяти Хаменеи.
CNN сообщает, что в Исфахане тысячи людей собрались на центральной площади города, размахивая флагами и выкрикивая лозунги. Толпы людей, оплакивающих Хаменеи, также собрались в Урмии, в центральном Дехдаште, Мешхеде на востоке.
Large crowd of people in Isfahan hit streets to mourn Leader of Islamic Revolution martyrdom pic.twitter.com/wpofOyCJgu— Press TV 🔻 (@PressTV) March 1, 2026
Одновременно с ними на улицах иранских городов можно увидеть и тех, кто празднует окончание правления Хаменеи, сообщает New York Times. Большие группы мужчин и женщин танцуют и скандируют: «Ура!», сообщает NYT: «Проезжающие мимо водители сигналили клаксонами. Фейерверки освещали небо, а громкая персидская танцевальная музыка наполняла улицы. Многие жители из своих окон и балконов присоединились к скандированию «Свобода, свобода!»