Иран разделился: сторонники и противники Хаменеи вышли на улицы

После объявления государственными СМИ Ирана о смерти верховного лидера Али Хаменеи на улицы Тегерана и других иранских городов вышли как скорбящие, так и радующиеся гибели аятоллы жители Ирана, сообщают западные медиа.

AFP передает, что тысячи скорбящих с портретами Хаменеи в руках вышли в центр Тегерана. Несколько тысяч людей cобрались на центральной площади Энгелаб на митинге памяти Хаменеи.