Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Иран разделился: сторонники и противники Хаменеи вышли на улицы

09:55

После объявления государственными СМИ Ирана о смерти верховного лидера Али Хаменеи на улицы Тегерана и других иранских городов вышли как скорбящие, так и радующиеся гибели аятоллы жители Ирана, сообщают западные медиа.

AFP передает, что тысячи скорбящих с портретами Хаменеи в руках вышли в центр Тегерана. Несколько тысяч людей cобрались на центральной площади Энгелаб на митинге памяти Хаменеи.

CNN сообщает, что в Исфахане тысячи людей собрались на центральной площади города, размахивая флагами и выкрикивая лозунги. Толпы людей, оплакивающих Хаменеи, также собрались в Урмии, в центральном Дехдаште, Мешхеде на востоке.

Одновременно с ними на улицах иранских городов можно увидеть и тех, кто празднует окончание правления Хаменеи, сообщает New York Times. Большие группы мужчин и женщин танцуют и скандируют: «Ура!», сообщает NYT: «Проезжающие мимо водители сигналили клаксонами. Фейерверки освещали небо, а громкая персидская танцевальная музыка наполняла улицы. Многие жители из своих окон и балконов присоединились к скандированию «Свобода, свобода!»

Иран подтвердил: убит глава Генштаба генерал Мусави
10:46
Трамп отвечает на угрозы Ирана: Будут удары «невиданной ранее силы»
09:45
Назначен новый главком КСИР
10:07
Иран разделился: сторонники и противники Хаменеи вышли на улицы
09:55
Кто убедил Трампа начать войну?
09:36
Пехлеви заявил о скором «освобождении» Ирана
09:19
30 бомб на резиденцию Хаменеи
08:12
«Хезболла» объявила войну Израилю
08:30
Принц уговорил Трампа начать войну с Ираном
06:55
Трамп: Мы думали, что Иран будет в два раза сильнее
07:04
США показали, как бьют по Ирану
06:11

