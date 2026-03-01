USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Пашинян созвал Совбез: в Армении обеспокоены событиями в Иране

10:42 240

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собрал заседание Совбеза для обсуждения ситуации вокруг Ирана.

Пресс-служба правительства Армении сообщила, что на заседании с докладом выступила глава Службы внешней разведки Кристине Григорян.

Участники «выразили сожаление по поводу прискорбных событий» и соболезнования в связи с гибелью людей, подчеркнув необходимость скорейшего установления мира. По итогам заседания премьер дал ряд поручений. В заседании принимали участие президент Ваагн Хачатрян и спикер парламента Ален Симонян, не входящие в состав Совбеза.

Иран подтвердил: убит глава Генштаба генерал Мусави
Иран подтвердил: убит глава Генштаба генерал Мусави
10:46 238
Трамп отвечает на угрозы Ирана: Будут удары «невиданной ранее силы»
Трамп отвечает на угрозы Ирана: Будут удары «невиданной ранее силы» обновлено 09:45
09:45 3008
Назначен новый главком КСИР
Назначен новый главком КСИР
10:07 1456
Иран разделился: сторонники и противники Хаменеи вышли на улицы
Иран разделился: сторонники и противники Хаменеи вышли на улицы добавлено видео
09:55 1761
Кто убедил Трампа начать войну?
Кто убедил Трампа начать войну? The Washington Post
09:36 1858
Пехлеви заявил о скором «освобождении» Ирана
Пехлеви заявил о скором «освобождении» Ирана
09:19 1668
30 бомб на резиденцию Хаменеи
30 бомб на резиденцию Хаменеи
08:12 3661
«Хезболла» объявила войну Израилю
«Хезболла» объявила войну Израилю обновлено 08:30
08:30 3806
Принц уговорил Трампа начать войну с Ираном
Принц уговорил Трампа начать войну с Ираном
06:55 4897
Трамп: Мы думали, что Иран будет в два раза сильнее
Трамп: Мы думали, что Иран будет в два раза сильнее ОБНОВЛЕНО 07:04
07:04 12721
США показали, как бьют по Ирану
США показали, как бьют по Ирану видео
06:11 4587

ЭТО ВАЖНО

Иран подтвердил: убит глава Генштаба генерал Мусави
Иран подтвердил: убит глава Генштаба генерал Мусави
10:46 238
Трамп отвечает на угрозы Ирана: Будут удары «невиданной ранее силы»
Трамп отвечает на угрозы Ирана: Будут удары «невиданной ранее силы» обновлено 09:45
09:45 3008
Назначен новый главком КСИР
Назначен новый главком КСИР
10:07 1456
Иран разделился: сторонники и противники Хаменеи вышли на улицы
Иран разделился: сторонники и противники Хаменеи вышли на улицы добавлено видео
09:55 1761
Кто убедил Трампа начать войну?
Кто убедил Трампа начать войну? The Washington Post
09:36 1858
Пехлеви заявил о скором «освобождении» Ирана
Пехлеви заявил о скором «освобождении» Ирана
09:19 1668
30 бомб на резиденцию Хаменеи
30 бомб на резиденцию Хаменеи
08:12 3661
«Хезболла» объявила войну Израилю
«Хезболла» объявила войну Израилю обновлено 08:30
08:30 3806
Принц уговорил Трампа начать войну с Ираном
Принц уговорил Трампа начать войну с Ираном
06:55 4897
Трамп: Мы думали, что Иран будет в два раза сильнее
Трамп: Мы думали, что Иран будет в два раза сильнее ОБНОВЛЕНО 07:04
07:04 12721
США показали, как бьют по Ирану
США показали, как бьют по Ирану видео
06:11 4587
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться