Пашинян созвал Совбез: в Армении обеспокоены событиями в Иране

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собрал заседание Совбеза для обсуждения ситуации вокруг Ирана.
Пресс-служба правительства Армении сообщила, что на заседании с докладом выступила глава Службы внешней разведки Кристине Григорян.
Участники «выразили сожаление по поводу прискорбных событий» и соболезнования в связи с гибелью людей, подчеркнув необходимость скорейшего установления мира. По итогам заседания премьер дал ряд поручений. В заседании принимали участие президент Ваагн Хачатрян и спикер парламента Ален Симонян, не входящие в состав Совбеза.