Новые удары Ирана по Катару, Бахрейну, Дубаю, Эрбилю

По его информации, база атакована второй раз за последние несколько часов.

Также Иран нанес новые удары по столице Катара Дохе. По данным Министерства внутренних дел Катара, в промышленной зоне Дохи вспыхнул пожар после перехвата иранской ракеты над городом. По информации очевидцев, над городом прозвучало не менее 11 взрывов.

СМИ Бахрейна сообщили, что за ночь системы ПВО отреагировали на «враждебные ракетные атаки Ирана» и перехватили по меньшей мере 45 ракет и девять беспилотников. МВД Бахрейна заявило, что три здания в городах Манама и Мухаррак получили повреждения «в результате атак беспилотников и падения обломков перехваченной ракеты». По словам высокопоставленного представителя Управления гражданской авиации, удар беспилотника по международному аэропорту Бахрейна привел к «незначительным материальным потерям».

Новые взрывы раздавались и в Дубае, передает AFP. Предыдущая серия взрывов также прогремела в городе утром 1 марта.

По данным Fars, Иран нанес удары в том числе по штаб-квартире ЦРУ в Дубае. Также загорелся отель Бурдж-аль-Араб. Территория ОАЭ подверглась атаке еще накануне вечером, 28 февраля. В районе Палм-Джумейра в Дубае упали обломки ракеты, там начался пожар в отеле Fairmont, пострадали четверо. Около самого высокого здания в мире — Бурдж-Халифа сбили дрон. Обломки сбитых беспилотников также упали на жилые дома. Два человека получили ранения, сообщили местные власти.