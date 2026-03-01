USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Новые удары Ирана по Катару, Бахрейну, Дубаю, Эрбилю

новость дополнена
11:10 2260

Иран нанес удары по американской военной базе, расположенной близ аэропорта города Эрбиля, административного центра Иракского Курдистана. Об этом передает агентство Fars.

По его информации, база атакована второй раз за последние несколько часов.

Также Иран нанес новые удары по столице Катара Дохе. По данным Министерства внутренних дел Катара, в промышленной зоне Дохи вспыхнул пожар после перехвата иранской ракеты над городом. По информации очевидцев, над городом прозвучало не менее 11 взрывов.

СМИ Бахрейна сообщили, что за ночь системы ПВО отреагировали на «враждебные ракетные атаки Ирана» и перехватили по меньшей мере 45 ракет и девять беспилотников. МВД Бахрейна заявило, что три здания в городах Манама и Мухаррак получили повреждения «в результате атак беспилотников и падения обломков перехваченной ракеты». По словам высокопоставленного представителя Управления гражданской авиации, удар беспилотника по международному аэропорту Бахрейна привел к «незначительным материальным потерям».

Новые взрывы раздавались и в Дубае, передает AFP. Предыдущая серия взрывов также прогремела в городе утром 1 марта.

По данным Fars, Иран нанес удары в том числе по штаб-квартире ЦРУ в Дубае. Также загорелся отель Бурдж-аль-Араб. Территория ОАЭ подверглась атаке еще накануне вечером, 28 февраля. В районе Палм-Джумейра в Дубае упали обломки ракеты, там начался пожар в отеле Fairmont, пострадали четверо. Около самого высокого здания в мире — Бурдж-Халифа сбили дрон. Обломки сбитых беспилотников также упали на жилые дома. Два человека получили ранения, сообщили местные власти.

В посольствах Азербайджана на Ближнем Востоке усиленный режим
В посольствах Азербайджана на Ближнем Востоке усиленный режим обновлено 12:02
12:02 1114
Высокопоставленные деятели Ирана, убитые при атаке США и Израиля
Высокопоставленные деятели Ирана, убитые при атаке США и Израиля видео
11:48 1574
Пакистанцы подожгли консульство США: начались столкновения
Пакистанцы подожгли консульство США: начались столкновения видео; новость дополнена
11:23 1985
Иран подтвердил: убиты глава Генштаба Мусави и министр обороны Насирзаде
Иран подтвердил: убиты глава Генштаба Мусави и министр обороны Насирзаде
10:46 2066
Трамп отвечает на угрозы Ирана: Будут удары «невиданной ранее силы»
Трамп отвечает на угрозы Ирана: Будут удары «невиданной ранее силы» обновлено 09:45
09:45 4569
Назначен новый главком КСИР
Назначен новый главком КСИР
10:07 3125
Иран разделился: сторонники и противники Хаменеи вышли на улицы
Иран разделился: сторонники и противники Хаменеи вышли на улицы добавлено видео
09:55 3666
Кто убедил Трампа начать войну?
Кто убедил Трампа начать войну? The Washington Post
09:36 3261
Пехлеви заявил о скором «освобождении» Ирана
Пехлеви заявил о скором «освобождении» Ирана
09:19 2438
30 бомб на резиденцию Хаменеи
30 бомб на резиденцию Хаменеи
08:12 5011
«Хезболла» объявила войну Израилю
«Хезболла» объявила войну Израилю обновлено 08:30
08:30 4917

