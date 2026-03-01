Пакистанцы подожгли консульство США: начались столкновения

Столкновения между протестующими против действий США в отношении Ирана и правоохранительными органами Пакистана начались возле американского консульства в Карачи. Об этом сообщила газета Dawn.

Отмечается, что протесты начались после подтверждения информации о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Прорвавшаяся через ограждение толпа мужчин била по фасаду дипучреждения.

Протестующие пакистанцы с портретами Хаменеи подожгли консульство США. Сотрудники правоохранительных органов использовали слезоточивый газ и дубинки против протестующих.

В столкновениях между протестующими и силами безопасности, пишет AFP, погиб один протестующий, еще несколько человек получили ранения. По данным иранских СМИ, погибли 10 протестующих.