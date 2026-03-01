USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Пакистанцы подожгли консульство США: начались столкновения

видео; новость дополнена
11:23 1987

Столкновения между протестующими против действий США в отношении Ирана и правоохранительными органами Пакистана начались возле американского консульства в Карачи. Об этом сообщила газета Dawn.

Отмечается, что протесты начались после подтверждения информации о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Прорвавшаяся через ограждение толпа мужчин била по фасаду дипучреждения.

Протестующие пакистанцы с портретами Хаменеи подожгли консульство США. Сотрудники правоохранительных органов использовали слезоточивый газ и дубинки против протестующих.

В столкновениях между протестующими и силами безопасности, пишет AFP, погиб один протестующий, еще несколько человек получили ранения. По данным иранских СМИ, погибли 10 протестующих.

В посольствах Азербайджана на Ближнем Востоке усиленный режим
В посольствах Азербайджана на Ближнем Востоке усиленный режим обновлено 12:02
12:02 1115
Высокопоставленные деятели Ирана, убитые при атаке США и Израиля
Высокопоставленные деятели Ирана, убитые при атаке США и Израиля видео
11:48 1577
Пакистанцы подожгли консульство США: начались столкновения
Пакистанцы подожгли консульство США: начались столкновения видео; новость дополнена
11:23 1988
Иран подтвердил: убиты глава Генштаба Мусави и министр обороны Насирзаде
Иран подтвердил: убиты глава Генштаба Мусави и министр обороны Насирзаде
10:46 2068
Трамп отвечает на угрозы Ирана: Будут удары «невиданной ранее силы»
Трамп отвечает на угрозы Ирана: Будут удары «невиданной ранее силы» обновлено 09:45
09:45 4571
Назначен новый главком КСИР
Назначен новый главком КСИР
10:07 3126
Иран разделился: сторонники и противники Хаменеи вышли на улицы
Иран разделился: сторонники и противники Хаменеи вышли на улицы добавлено видео
09:55 3668
Кто убедил Трампа начать войну?
Кто убедил Трампа начать войну? The Washington Post
09:36 3262
Пехлеви заявил о скором «освобождении» Ирана
Пехлеви заявил о скором «освобождении» Ирана
09:19 2439
30 бомб на резиденцию Хаменеи
30 бомб на резиденцию Хаменеи
08:12 5012
«Хезболла» объявила войну Израилю
«Хезболла» объявила войну Израилю обновлено 08:30
08:30 4918

