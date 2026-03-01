В посольствах Азербайджана на Ближнем Востоке усиленный режим

Расположенные на Ближнем Востоке посольства и генконсульства Азербайджана продолжают свою деятельность в усиленном режиме. Об этом заявил глава Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос журналистов о положении граждан Азербайджана в условиях военной эскалации в регионе.

По его словам, один гражданин Азербайджана в Иране получил ранение. Ему оказывается помощь и поддержка со стороны дипмиссии.

По словам Гаджизаде, для эвакуации желающих покинуть Иран граждан Азербайджана используется сухопутная граница с Азербайджаном и Турцией. По его словам, на данный момент 30 наших граждан пересекли азербайджанскую границу.

«Принимая во внимание, что воздушное пространство в регионе закрыто, на данный момент эвакуация граждан Азербайджана не предусматривается. Граждан Азербайджана, находящихся в настоящее время на Ближнем Востоке, просим внимательно следить за ситуацией в сфере безопасности, соблюдать указания и рекомендации местных органов власти, держаться вдали от мест массового скопления людей и усилить меры личной безопасности», - добавил А. Гаджизаде.