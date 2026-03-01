USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

В посольствах Азербайджана на Ближнем Востоке усиленный режим

обновлено 12:02
12:02 1116

Расположенные на Ближнем Востоке посольства и генконсульства Азербайджана продолжают свою деятельность в усиленном режиме. Об этом заявил глава Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос журналистов о положении граждан Азербайджана в условиях военной эскалации в регионе.

По его словам, один гражданин Азербайджана в Иране получил ранение. Ему оказывается помощь и поддержка со стороны дипмиссии.

По словам Гаджизаде, для эвакуации желающих покинуть Иран граждан Азербайджана используется сухопутная граница с Азербайджаном и Турцией. По его словам, на данный момент 30 наших граждан пересекли азербайджанскую границу.

«Принимая во внимание, что воздушное пространство в регионе закрыто, на данный момент эвакуация граждан Азербайджана не предусматривается. Граждан Азербайджана, находящихся в настоящее время на Ближнем Востоке, просим внимательно следить за ситуацией в сфере безопасности, соблюдать указания и рекомендации местных органов власти, держаться вдали от мест массового скопления людей и усилить меры личной безопасности», - добавил А. Гаджизаде.

* * * 11:26

На фоне последних событий в Иране с 08:00 28 февраля до 10:00 1 марта через азербайджано-иранскую границу в Азербайджан были эвакуированы 30 граждан Азербайджана и один гражданин Италии.

В посольствах Азербайджана на Ближнем Востоке усиленный режим
В посольствах Азербайджана на Ближнем Востоке усиленный режим обновлено 12:02
12:02 1117
Высокопоставленные деятели Ирана, убитые при атаке США и Израиля
Высокопоставленные деятели Ирана, убитые при атаке США и Израиля видео
11:48 1580
Пакистанцы подожгли консульство США: начались столкновения
Пакистанцы подожгли консульство США: начались столкновения видео; новость дополнена
11:23 1992
Иран подтвердил: убиты глава Генштаба Мусави и министр обороны Насирзаде
Иран подтвердил: убиты глава Генштаба Мусави и министр обороны Насирзаде
10:46 2070
Трамп отвечает на угрозы Ирана: Будут удары «невиданной ранее силы»
Трамп отвечает на угрозы Ирана: Будут удары «невиданной ранее силы» обновлено 09:45
09:45 4573
Назначен новый главком КСИР
Назначен новый главком КСИР
10:07 3129
Иран разделился: сторонники и противники Хаменеи вышли на улицы
Иран разделился: сторонники и противники Хаменеи вышли на улицы добавлено видео
09:55 3669
Кто убедил Трампа начать войну?
Кто убедил Трампа начать войну? The Washington Post
09:36 3264
Пехлеви заявил о скором «освобождении» Ирана
Пехлеви заявил о скором «освобождении» Ирана
09:19 2440
30 бомб на резиденцию Хаменеи
30 бомб на резиденцию Хаменеи
08:12 5013
«Хезболла» объявила войну Израилю
«Хезболла» объявила войну Израилю обновлено 08:30
08:30 4919

ЭТО ВАЖНО

В посольствах Азербайджана на Ближнем Востоке усиленный режим
В посольствах Азербайджана на Ближнем Востоке усиленный режим обновлено 12:02
12:02 1117
Высокопоставленные деятели Ирана, убитые при атаке США и Израиля
Высокопоставленные деятели Ирана, убитые при атаке США и Израиля видео
11:48 1580
Пакистанцы подожгли консульство США: начались столкновения
Пакистанцы подожгли консульство США: начались столкновения видео; новость дополнена
11:23 1992
Иран подтвердил: убиты глава Генштаба Мусави и министр обороны Насирзаде
Иран подтвердил: убиты глава Генштаба Мусави и министр обороны Насирзаде
10:46 2070
Трамп отвечает на угрозы Ирана: Будут удары «невиданной ранее силы»
Трамп отвечает на угрозы Ирана: Будут удары «невиданной ранее силы» обновлено 09:45
09:45 4573
Назначен новый главком КСИР
Назначен новый главком КСИР
10:07 3129
Иран разделился: сторонники и противники Хаменеи вышли на улицы
Иран разделился: сторонники и противники Хаменеи вышли на улицы добавлено видео
09:55 3669
Кто убедил Трампа начать войну?
Кто убедил Трампа начать войну? The Washington Post
09:36 3264
Пехлеви заявил о скором «освобождении» Ирана
Пехлеви заявил о скором «освобождении» Ирана
09:19 2440
30 бомб на резиденцию Хаменеи
30 бомб на резиденцию Хаменеи
08:12 5013
«Хезболла» объявила войну Израилю
«Хезболла» объявила войну Израилю обновлено 08:30
08:30 4919
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться