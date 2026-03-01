Высокопоставленные деятели Ирана, убитые при атаке США и Израиля

В результате совместных ударов США и Израиля по Ирану в субботу были убиты несколько высокопоставленных иранских деятелей.
В их число входят: Али Хаменеи, верховный лидер Ирана — убит в субботу утром в собственной резиденции. Абдольрахим Мусави, начальник Генштаба вооруженных сил Ирана, его гибель подтвердило иранское телевидение в воскресенье. Мохаммед Пакпур, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Али Шамхани, советник Верховного главнокомандующего и секретарь Совета обороны.
Военачальники находились на заседании Совета обороны в момент удара, уточняет иранское госагентство.
Дочь Хаменеи, зять и его внук также были убиты в результате нападения, сообщили государственные СМИ Ирана. В общей сложности в результате ударов погибло около 40 иранских чиновников.
В Иране объявили 40-дневный траур.
* * *
Посол Ирана при Совете Безопасности ООН в эмоциях покинул зал заседания после объявления об убийстве Хаменеи.
