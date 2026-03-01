USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Высокопоставленные деятели Ирана, убитые при атаке США и Израиля

11:48 1583

В результате совместных ударов США и Израиля по Ирану в субботу были убиты несколько высокопоставленных иранских деятелей.

В их число входят: Али Хаменеи, верховный лидер Ирана — убит в субботу утром в собственной резиденции. Абдольрахим Мусави, начальник Генштаба вооруженных сил Ирана, его гибель подтвердило иранское телевидение в воскресенье. Мохаммед Пакпур, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Али Шамхани, советник Верховного главнокомандующего и секретарь Совета обороны.

Военачальники находились на заседании Совета обороны в момент удара, уточняет иранское госагентство.

Дочь Хаменеи, зять и его внук также были убиты в результате нападения, сообщили государственные СМИ Ирана. В общей сложности в результате ударов погибло около 40 иранских чиновников.

В Иране объявили 40-дневный траур.

* * *

Посол Ирана при Совете Безопасности ООН в эмоциях покинул зал заседания после объявления об убийстве Хаменеи.

В посольствах Азербайджана на Ближнем Востоке усиленный режим
В посольствах Азербайджана на Ближнем Востоке усиленный режим обновлено 12:02
12:02 1119
Высокопоставленные деятели Ирана, убитые при атаке США и Израиля
Высокопоставленные деятели Ирана, убитые при атаке США и Израиля видео
11:48 1584
Пакистанцы подожгли консульство США: начались столкновения
Пакистанцы подожгли консульство США: начались столкновения видео; новость дополнена
11:23 1993
Иран подтвердил: убиты глава Генштаба Мусави и министр обороны Насирзаде
Иран подтвердил: убиты глава Генштаба Мусави и министр обороны Насирзаде
10:46 2072
Трамп отвечает на угрозы Ирана: Будут удары «невиданной ранее силы»
Трамп отвечает на угрозы Ирана: Будут удары «невиданной ранее силы» обновлено 09:45
09:45 4574
Назначен новый главком КСИР
Назначен новый главком КСИР
10:07 3130
Иран разделился: сторонники и противники Хаменеи вышли на улицы
Иран разделился: сторонники и противники Хаменеи вышли на улицы добавлено видео
09:55 3670
Кто убедил Трампа начать войну?
Кто убедил Трампа начать войну? The Washington Post
09:36 3264
Пехлеви заявил о скором «освобождении» Ирана
Пехлеви заявил о скором «освобождении» Ирана
09:19 2441
30 бомб на резиденцию Хаменеи
30 бомб на резиденцию Хаменеи
08:12 5013
«Хезболла» объявила войну Израилю
«Хезболла» объявила войну Израилю обновлено 08:30
08:30 4919

