Израиль наносит удары по «сердцу Тегерана»

Военно-воздушные силы Израиля при поддержке Армии обороны (ЦАХАЛ) нанесли серию ударов по объектам иранского руководства в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Впервые с начала операции «Рычащий лев» израильская армия наносит удары по целям иранского режима в центре Тегерана», — говорится в заявлении. Израильские силы заявили, что их целью является «сердце Тегерана».
«В течение прошедших суток израильские ВВС нанесли крупномасштабные удары с целью установления превосходства в воздухе и прокладывания пути к Тегерану».
По сообщениям из Тегерана, в воскресенье утром в нескольких районах города произошли взрывы.
* * * 12:50
Серия взрывов прогремела в Тегеране. Эпицентр взрыва, по данным AFP, находился в районе, где расположены штаб-квартира иранской полиции и иранское государственное телевидение.
Одновременно с сообщениями и взрыве ЦАХАЛ отчитался, что израильская авиация наносит удары «по целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в самом центре Тегерана».
Военные Израиля заявили, что за минувшие сутки нанесли многочисленные удары, «чтобы установить превосходство в воздухе и открыть путь к Тегерану».
В Иране уже больше суток полностью отключен интернет, сообщает мониторинговая организация NetBlocks. Сейчас доступ к сети составляет 1% от обычного уровня.