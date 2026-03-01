Израиль наносит удары по «сердцу Тегерана»

Военно-воздушные силы Израиля при поддержке Армии обороны (ЦАХАЛ) нанесли серию ударов по объектам иранского руководства в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Впервые с начала операции «Рычащий лев» израильская армия наносит удары по целям иранского режима в центре Тегерана», — говорится в заявлении. Израильские силы заявили, что их целью является «сердце Тегерана».

«В течение прошедших суток израильские ВВС нанесли крупномасштабные удары с целью установления превосходства в воздухе и прокладывания пути к Тегерану».

По сообщениям из Тегерана, в воскресенье утром в нескольких районах города произошли взрывы.