Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Израиль наносит удары по «сердцу Тегерана»

обновлено 13:00
13:00 2225

Военно-воздушные силы Израиля при поддержке Армии обороны (ЦАХАЛ) нанесли серию ударов по объектам иранского руководства в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Впервые с начала операции «Рычащий лев» израильская армия наносит удары по целям иранского режима в центре Тегерана», — говорится в заявлении. Израильские силы заявили, что их целью является «сердце Тегерана».

«В течение прошедших суток израильские ВВС нанесли крупномасштабные удары с целью установления превосходства в воздухе и прокладывания пути к Тегерану».

По сообщениям из Тегерана, в воскресенье утром в нескольких районах города произошли взрывы.

* * * 12:50

Серия взрывов прогремела в Тегеране. Эпицентр взрыва, по данным AFP, находился в районе, где расположены штаб-квартира иранской полиции и иранское государственное телевидение.

Одновременно с сообщениями и взрыве ЦАХАЛ отчитался, что израильская авиация наносит удары «по целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в самом центре Тегерана».

Военные Израиля заявили, что за минувшие сутки нанесли многочисленные удары, «чтобы установить превосходство в воздухе и открыть путь к Тегерану».

В Иране уже больше суток полностью отключен интернет, сообщает мониторинговая организация NetBlocks. Сейчас доступ к сети составляет 1% от обычного уровня.

14:00 4742
13:50 4396
12:56 3950
13:30 2902
11:23 3631
09:45 5369
10:07 4112
09:55 4769
09:36 4160
09:19 2944

