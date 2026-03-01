USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Нефтетанкер под обстрелом у берегов Омана. Удар и по оманскому порту

новость дополнена
13:07 999

Нефтяной танкер попал под обстрел в территориальных водах Омана на фоне продолжающегося военного конфликта в регионе, сообщил центр морской безопасности страны. Пострадали 4 человека.

Инцидент произошел в районе Ормузского пролива, через который проходит до пятой части мировых морских поставок нефти.

28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану КСИР закрыл Ормузский пролив для прохода судов. 1 марта экс-командующий КСИР и секретарь Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив открыт для танкеров «до дальнейшего уведомления».

Иранские дроны в воскресенье атаковали оманский порт Дукм, расположенный на побережье Аравийского моря, сообщило информационное агентство Омана.

Ссылаясь на источник в службах безопасности, агентство сообщило, что два беспилотника атаковали город, ранив одного иностранного рабочего. Один из дронов попал в жилой дом, обломки второго упали рядом с топливными баками, не причинив ущерба.

Порт Дукм ранее использовался ВМС США для доставки вертолетопланами грузов на американский авианосец USS Abraham Lincoln, который курсирует в Аравийском море.

Иран бьет и по Кипру: там расположены британские базы
Иран бьет и по Кипру: там расположены британские базы обновлено 14:00
14:00 4747
Иран горит местью: «Нанесем удар такой силы…»
Иран горит местью: «Нанесем удар такой силы…» видео; обновлено 13:50
13:50 4399
Ликвидирован и глава разведслужбы МВД Ирана
Ликвидирован и глава разведслужбы МВД Ирана обновлено 12:56
12:56 3953
Израиль наносит удары по «сердцу Тегерана»
Израиль наносит удары по «сердцу Тегерана» обновлено 13:00
13:00 2230
Эвакуация из Ирана в Азербайджан
Эвакуация из Ирана в Азербайджан обновлено 13:30
13:30 2905
Пакистанцы подожгли консульство США: начались столкновения
Пакистанцы подожгли консульство США: начались столкновения видео; новость дополнена
11:23 3631
Трамп отвечает на угрозы Ирана: Будут удары «невиданной ранее силы»
Трамп отвечает на угрозы Ирана: Будут удары «невиданной ранее силы» обновлено 09:45
09:45 5370
Назначен новый главком КСИР
Назначен новый главком КСИР
10:07 4113
Иран разделился: сторонники и противники Хаменеи вышли на улицы
Иран разделился: сторонники и противники Хаменеи вышли на улицы добавлено видео
09:55 4769
Кто убедил Трампа начать войну?
Кто убедил Трампа начать войну? The Washington Post
09:36 4161
Пехлеви заявил о скором «освобождении» Ирана
Пехлеви заявил о скором «освобождении» Ирана
09:19 2946

