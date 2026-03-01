Нефтетанкер под обстрелом у берегов Омана. Удар и по оманскому порту

28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану КСИР закрыл Ормузский пролив для прохода судов. 1 марта экс-командующий КСИР и секретарь Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив открыт для танкеров «до дальнейшего уведомления».

Инцидент произошел в районе Ормузского пролива, через который проходит до пятой части мировых морских поставок нефти.

Нефтяной танкер попал под обстрел в территориальных водах Омана на фоне продолжающегося военного конфликта в регионе, сообщил центр морской безопасности страны. Пострадали 4 человека.

Иранские дроны в воскресенье атаковали оманский порт Дукм, расположенный на побережье Аравийского моря, сообщило информационное агентство Омана.

Ссылаясь на источник в службах безопасности, агентство сообщило, что два беспилотника атаковали город, ранив одного иностранного рабочего. Один из дронов попал в жилой дом, обломки второго упали рядом с топливными баками, не причинив ущерба.

Порт Дукм ранее использовался ВМС США для доставки вертолетопланами грузов на американский авианосец USS Abraham Lincoln, который курсирует в Аравийском море.