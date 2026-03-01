USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Арафи заменит Хаменеи

14:12 2127

Аятолла Алиреза Арафи вошел в руководящий совет Ирана, сообщили власти страны.

Арафи будет временно управлять республикой до выборов нового верховного лидера.

Арафи 67 лет. Он курирует распространение шиизма за рубежом. Ранее возглавлял семинарии Ирана и считался одним из потенциальных преемников аятоллы Хаменеи.

В ночь на воскресенье, 1 марта, Иран официально подтвердил гибель верховного лидера Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. При этом часть жителей Тегерана встретила новость с ликованием.

Столкновения у консульства США в Пакистане: много жертв
Столкновения у консульства США в Пакистане: много жертв видео; обновлено 15:45
15:45 4487
Новая волна ракет на Израиль
Новая волна ракет на Израиль
15:32 580
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба?
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба? первая аналитика по горячим следам
14:33 2267
Пезешкиан изолирован
Пезешкиан изолирован
15:06 1602
Аятолла Ширази объявляет джихад
Аятолла Ширази объявляет джихад
14:44 2085
На следующий день после Хаменеи
На следующий день после Хаменеи комментарий по горячим следам
13:10 5823
Ультиматум Ирана арабским странам
Ультиматум Ирана арабским странам обновлено 14:28
14:28 3680
Джейхун Байрамов соболезнует из-за гибели Хаменеи
Джейхун Байрамов соболезнует из-за гибели Хаменеи
14:26 1460
Нетаньяху обратился к народу Ирана: «Не упустите этот шанс…»
Нетаньяху обратился к народу Ирана: «Не упустите этот шанс…»
14:18 1297
Арафи заменит Хаменеи
Арафи заменит Хаменеи
14:12 2128
Иран бьет и по Кипру: там расположены британские базы
Иран бьет и по Кипру: там расположены британские базы обновлено 14:00
14:00 7142

