Арафи заменит Хаменеи

Аятолла Алиреза Арафи вошел в руководящий совет Ирана, сообщили власти страны.

Арафи будет временно управлять республикой до выборов нового верховного лидера.

Арафи 67 лет. Он курирует распространение шиизма за рубежом. Ранее возглавлял семинарии Ирана и считался одним из потенциальных преемников аятоллы Хаменеи.

В ночь на воскресенье, 1 марта, Иран официально подтвердил гибель верховного лидера Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур. При этом часть жителей Тегерана встретила новость с ликованием.