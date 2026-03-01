USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Нетаньяху обратился к народу Ирана: «Не упустите этот шанс…»

14:18 1297

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к иранцам на фарси, чтобы призвать их действовать и взять власть в Иране в свои руки. Слова Нетаньяху приводят израильские СМИ.

«В ближайшие дни мы нанесем удары по тысячам целей террористического режима, – заявил Нетаньяху в видеообращении, опубликованном в соцсети X. – Мы создадим условия для того, чтобы мужественный народ Ирана смог освободиться от цепей деспотизма. И поэтому я снова обращаюсь к вам: граждане Ирана, не упустите эту возможность. Это шанс, который выпадает лишь раз в каждом поколении. Не сидите сложа руки, потому что скоро наступит ваш момент. Момент, когда нужно выйти на улицы – выйти на улицы массово, миллионами, чтобы довести дело до конца, чтобы свергнуть режим ужаса, который сделал вашу жизнь такой горькой. Ваши страдания и жертвы не будут напрасны. Помощь, о которой вы мечтали, уже пришла. Помощь пришла – и теперь пришло время объединиться ради исторической миссии. Граждане Ирана – персы, курды, азербайджанцы, ахвази и белуджи, – сейчас время объединить ваши силы, чтобы свергнуть режим и обеспечить свое будущее».

Столкновения у консульства США в Пакистане: много жертв
Столкновения у консульства США в Пакистане: много жертв
15:45 4491
Новая волна ракет на Израиль
Новая волна ракет на Израиль
15:32 582
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба?
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба?
14:33 2269
Пезешкиан изолирован
Пезешкиан изолирован
15:06 1605
Аятолла Ширази объявляет джихад
Аятолла Ширази объявляет джихад
14:44 2087
На следующий день после Хаменеи
На следующий день после Хаменеи
13:10 5824
Ультиматум Ирана арабским странам
Ультиматум Ирана арабским странам
14:28 3683
Джейхун Байрамов соболезнует из-за гибели Хаменеи
Джейхун Байрамов соболезнует из-за гибели Хаменеи
14:26 1461
Нетаньяху обратился к народу Ирана: «Не упустите этот шанс…»
Нетаньяху обратился к народу Ирана: «Не упустите этот шанс…»
14:18 1298
Арафи заменит Хаменеи
Арафи заменит Хаменеи
14:12 2130
Иран бьет и по Кипру: там расположены британские базы
Иран бьет и по Кипру: там расположены британские базы
14:00 7144

