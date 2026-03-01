Путин считает смерть Хаменеи «циничным убийством»

Российский президент назвал гибель Хаменеи «циничным убийством с нарушением всех норм человеческой морали и международного права».

«В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства», — следует из телеграммы Путина.

Иран подтвердил смерть верховного лидера Али Хаменеи в ночь на 1 марта. По информации Fars, Хаменеи умер утром 28 февраля в ходе операции США и Израиля в своей резиденции. После этого правительство Ирана объявило 40 дней общенационального траура и семь дней общенациональных выходных.