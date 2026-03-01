USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Путин считает смерть Хаменеи «циничным убийством»

14:46 1347

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством верховного лидера Али Хаменеи. Телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.

Российский президент назвал гибель Хаменеи «циничным убийством с нарушением всех норм человеческой морали и международного права».

«В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства», — следует из телеграммы Путина.

Иран подтвердил смерть верховного лидера Али Хаменеи в ночь на 1 марта. По информации Fars, Хаменеи умер утром 28 февраля в ходе операции США и Израиля в своей резиденции. После этого правительство Ирана объявило 40 дней общенационального траура и семь дней общенациональных выходных.

Столкновения у консульства США в Пакистане: много жертв
Столкновения у консульства США в Пакистане: много жертв видео; обновлено 15:45
15:45 4505
Новая волна ракет на Израиль
Новая волна ракет на Израиль
15:32 592
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба?
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба? первая аналитика по горячим следам
14:33 2274
Пезешкиан изолирован
Пезешкиан изолирован
15:06 1614
Аятолла Ширази объявляет джихад
Аятолла Ширази объявляет джихад
14:44 2097
На следующий день после Хаменеи
На следующий день после Хаменеи комментарий по горячим следам
13:10 5830
Ультиматум Ирана арабским странам
Ультиматум Ирана арабским странам обновлено 14:28
14:28 3691
Джейхун Байрамов соболезнует из-за гибели Хаменеи
Джейхун Байрамов соболезнует из-за гибели Хаменеи
14:26 1466
Нетаньяху обратился к народу Ирана: «Не упустите этот шанс…»
Нетаньяху обратился к народу Ирана: «Не упустите этот шанс…»
14:18 1302
Арафи заменит Хаменеи
Арафи заменит Хаменеи
14:12 2131
Иран бьет и по Кипру: там расположены британские базы
Иран бьет и по Кипру: там расположены британские базы обновлено 14:00
14:00 7150

