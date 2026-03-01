USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Пезешкиан изолирован

15:06 1617

Президент Ирана Масуд Пезешкиан изолирован от реальных рычагов власти под предлогом защиты. Об этом в своем посте в соцсети X заявил политический аналитик и выпускающий редактор ираноязычного спутникового телеканала Iran International Алихосейн Газизаде.

По его утверждению, объявленный секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани Руководящий совет — это «всего лишь ширма, скрывающая коррумпированную олигархию Корпуса стражей исламской революции».

Газизаде полагает, что правительство Ирана находится под контролем первого вице-президента Мохаммад-Резы Арефа, а Совет лидеров, который по Конституции должен управлять страной в переходный период, — в руках Али Лариджани и спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа.

Столкновения у консульства США в Пакистане: много жертв
Столкновения у консульства США в Пакистане: много жертв видео; обновлено 15:45
15:45 4508
Новая волна ракет на Израиль
Новая волна ракет на Израиль
15:32 594
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба?
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба? первая аналитика по горячим следам
14:33 2277
Пезешкиан изолирован
Пезешкиан изолирован
15:06 1618
Аятолла Ширази объявляет джихад
Аятолла Ширази объявляет джихад
14:44 2098
На следующий день после Хаменеи
На следующий день после Хаменеи комментарий по горячим следам
13:10 5831
Ультиматум Ирана арабским странам
Ультиматум Ирана арабским странам обновлено 14:28
14:28 3696
Джейхун Байрамов соболезнует из-за гибели Хаменеи
Джейхун Байрамов соболезнует из-за гибели Хаменеи
14:26 1469
Нетаньяху обратился к народу Ирана: «Не упустите этот шанс…»
Нетаньяху обратился к народу Ирана: «Не упустите этот шанс…»
14:18 1304
Арафи заменит Хаменеи
Арафи заменит Хаменеи
14:12 2132
Иран бьет и по Кипру: там расположены британские базы
Иран бьет и по Кипру: там расположены британские базы обновлено 14:00
14:00 7151

