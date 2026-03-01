Президент Ирана Масуд Пезешкиан изолирован от реальных рычагов власти под предлогом защиты. Об этом в своем посте в соцсети X заявил политический аналитик и выпускающий редактор ираноязычного спутникового телеканала Iran International Алихосейн Газизаде.

По его утверждению, объявленный секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани Руководящий совет — это «всего лишь ширма, скрывающая коррумпированную олигархию Корпуса стражей исламской революции».

Газизаде полагает, что правительство Ирана находится под контролем первого вице-президента Мохаммад-Резы Арефа, а Совет лидеров, который по Конституции должен управлять страной в переходный период, — в руках Али Лариджани и спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа.