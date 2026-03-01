Новая волна ракет на Израиль

Портал Ynet сообщает, что около 40 зданий повреждены в результате падения выпущенной из Ирана 28 февраля ракеты в центральной части Израиля. Еще в 29 домах зафиксирован ущерб без существенных структурных повреждений.

В заявлении Министерства внутренних дел Бахрейна говорится, что гостиница Crowne Plaza в столице Манаме подверглась атаке, нанесен материальный ущерб. «Отель Crowne Plaza в Манаме стал целью (атаки), что привело к материальному ущербу», - указывается в нем. Жертв в результате удара по гостинице нет, уточнили в ведомстве.

Число пострадавших в Катаре в результате воздушных ударов Ирана возросло до 16 человек, зафиксирован материальный ущерб, сообщило МВД эмирата. МВД Катара призвало жителей «оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости».

Британские военнослужащие сбили иранский дрон над военной базой в Ираке, сообщил телеканал Sky News. По его данным, специальное подразделение по борьбе с беспилотниками 28 февраля сбило иранский дрон, который угрожал базе войск стран западной коалиции, где дислоцированы военнослужащие ВС Великобритании.