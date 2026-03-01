USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Новая волна ракет на Израиль

15:32 595

Вооруженные силы Ирана запустили новую волну ракет в сторону Израиля, сообщило государственное телевидение исламской республики.

Портал Ynet сообщает, что около 40 зданий повреждены в результате падения выпущенной из Ирана 28 февраля ракеты в центральной части Израиля. Еще в 29 домах зафиксирован ущерб без существенных структурных повреждений.

В заявлении Министерства внутренних дел Бахрейна говорится, что гостиница Crowne Plaza в столице Манаме подверглась атаке, нанесен материальный ущерб. «Отель Crowne Plaza в Манаме стал целью (атаки), что привело к материальному ущербу», - указывается в нем. Жертв в результате удара по гостинице нет, уточнили в ведомстве.

Число пострадавших в Катаре в результате воздушных ударов Ирана возросло до 16 человек, зафиксирован материальный ущерб, сообщило МВД эмирата. МВД Катара призвало жителей «оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости».

Британские военнослужащие сбили иранский дрон над военной базой в Ираке, сообщил телеканал Sky News. По его данным, специальное подразделение по борьбе с беспилотниками 28 февраля сбило иранский дрон, который угрожал базе войск стран западной коалиции, где дислоцированы военнослужащие ВС Великобритании.

Столкновения у консульства США в Пакистане: много жертв
Столкновения у консульства США в Пакистане: много жертв видео; обновлено 15:45
15:45 4512
Новая волна ракет на Израиль
Новая волна ракет на Израиль
15:32 597
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба?
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба? первая аналитика по горячим следам
14:33 2280
Пезешкиан изолирован
Пезешкиан изолирован
15:06 1622
Аятолла Ширази объявляет джихад
Аятолла Ширази объявляет джихад
14:44 2101
На следующий день после Хаменеи
На следующий день после Хаменеи комментарий по горячим следам
13:10 5832
Ультиматум Ирана арабским странам
Ультиматум Ирана арабским странам обновлено 14:28
14:28 3698
Джейхун Байрамов соболезнует из-за гибели Хаменеи
Джейхун Байрамов соболезнует из-за гибели Хаменеи
14:26 1471
Нетаньяху обратился к народу Ирана: «Не упустите этот шанс…»
Нетаньяху обратился к народу Ирана: «Не упустите этот шанс…»
14:18 1305
Арафи заменит Хаменеи
Арафи заменит Хаменеи
14:12 2134
Иран бьет и по Кипру: там расположены британские базы
Иран бьет и по Кипру: там расположены британские базы обновлено 14:00
14:00 7152

