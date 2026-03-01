Бельгия захватила танкер российского теневого флота

«За последние часы наши вооруженные силы при поддержке Министерства обороны Франции взяли на абордаж нефтяной танкер российского теневого флота», - сообщил в социальной сети X в воскресенье, 1 марта, министр обороны страны Тео Франкен.

По его данным, силовики высадились на борт судна в Северном море и сопроводили в порт Зебрюгге, где наложили на него арест. Названия танкера Франкен не привел, пообещав предоставить более подробную информацию утром 2 марта.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер поздравил вооруженные силы страны «с профессиональными и решительными действиями во время успешной операции» и поблагодарил за поддержку Францию.