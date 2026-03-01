USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Бельгия захватила танкер российского теневого флота

15:52 864

Бельгия в ходе операции «Синий нарушитель» захватила нефтяной танкер российского теневого флота.

«За последние часы наши вооруженные силы при поддержке Министерства обороны Франции взяли на абордаж нефтяной танкер российского теневого флота», - сообщил в социальной сети X в воскресенье, 1 марта, министр обороны страны Тео Франкен.

По его данным, силовики высадились на борт судна в Северном море и сопроводили в порт Зебрюгге, где наложили на него арест. Названия танкера Франкен не привел, пообещав предоставить более подробную информацию утром 2 марта.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер поздравил вооруженные силы страны «с профессиональными и решительными действиями во время успешной операции» и поблагодарил за поддержку Францию.

Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает обновлено 17:14
17:14 8268
Мурад Фатиев победил 2-кратного олимпийского чемпиона из Грузии и выиграл «Большой шлем» в Ташкенте
Мурад Фатиев победил 2-кратного олимпийского чемпиона из Грузии и выиграл «Большой шлем» в Ташкенте
16:45 654
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба?
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба? первая аналитика по горячим следам
14:33 3591
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
16:37 1091
На следующий день после Хаменеи
На следующий день после Хаменеи комментарий по горячим следам; все еще актуально
13:10 7202
Сотни россиян готовятся въехать в Азербайджан
Сотни россиян готовятся въехать в Азербайджан обновлено 17:22
17:22 944
А как же Али Реза Арафи?
А как же Али Реза Арафи? еще одна аналитика по горячим следам
15:22 3572
Ильхам Алиев об Али Хаменеи
Ильхам Алиев об Али Хаменеи
15:59 2835
Столкновения у консульства США в Пакистане: много жертв
Столкновения у консульства США в Пакистане: много жертв видео; обновлено 15:45
15:45 6471
Иран ударил «Фаттахом» по израильским офицерам: Множество жертв
Иран ударил «Фаттахом» по израильским офицерам: Множество жертв видео; обновлено 17:03
17:03 3681
Пезешкиан изолирован
Пезешкиан изолирован
15:06 3904

