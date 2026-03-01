Ильхам Алиев об Али Хаменеи

«Известие о трагической кончине верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи глубоко опечалило нас.

В связи с этой тяжелой утратой выражаем вам, семье покойного и дружественному народу Ирана наши искренние соболезнования, желаем терпения и стойкости.

Аятолла Сейид Али Хаменеи на протяжении многих лет играл важную роль в жизни иранского государства и общества, занимал особое место в политической и религиозной жизни своей страны. Его смерть является большой утратой для Ирана.

В этот трудный день желаем дружественному и братскому народу Ирана мира, стабильности и благополучия», - говорится в тексте письма.