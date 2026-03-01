USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Ильхам Алиев об Али Хаменеи

15:59 2837

Президент Азербайджана Ильхам Алиев написал письмо президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с кончиной верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

«Известие о трагической кончине верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи глубоко опечалило нас.

В связи с этой тяжелой утратой выражаем вам, семье покойного и дружественному народу Ирана наши искренние соболезнования, желаем терпения и стойкости.

Аятолла Сейид Али Хаменеи на протяжении многих лет играл важную роль в жизни иранского государства и общества, занимал особое место в политической и религиозной жизни своей страны. Его смерть является большой утратой для Ирана.

В этот трудный день желаем дружественному и братскому народу Ирана мира, стабильности и благополучия», - говорится в тексте письма.

Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает обновлено 17:14
17:14 8271
Мурад Фатиев победил 2-кратного олимпийского чемпиона из Грузии и выиграл «Большой шлем» в Ташкенте
Мурад Фатиев победил 2-кратного олимпийского чемпиона из Грузии и выиграл «Большой шлем» в Ташкенте
16:45 656
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба?
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба? первая аналитика по горячим следам
14:33 3592
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
16:37 1093
На следующий день после Хаменеи
На следующий день после Хаменеи комментарий по горячим следам; все еще актуально
13:10 7203
Сотни россиян готовятся въехать в Азербайджан
Сотни россиян готовятся въехать в Азербайджан обновлено 17:22
17:22 946
А как же Али Реза Арафи?
А как же Али Реза Арафи? еще одна аналитика по горячим следам
15:22 3572
Ильхам Алиев об Али Хаменеи
Ильхам Алиев об Али Хаменеи
15:59 2838
Столкновения у консульства США в Пакистане: много жертв
Столкновения у консульства США в Пакистане: много жертв видео; обновлено 15:45
15:45 6473
Иран ударил «Фаттахом» по израильским офицерам: Множество жертв
Иран ударил «Фаттахом» по израильским офицерам: Множество жертв видео; обновлено 17:03
17:03 3686
Пезешкиан изолирован
Пезешкиан изолирован
15:06 3905

