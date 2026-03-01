Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку

Здание посольства Сербии в Тегеране получило повреждения из-за падения обломков сбитой ракеты, заявил сербский лидер Александар Вучич.

«Целью одного из ударов была база Басидж. Обломки повредили наше посольство. Что касается наших людей в Иране, сегодня наш персонал будет эвакуироваться в направлении Азербайджана», - отметил он, уточнив, что посол Сербии временно направится в Азербайджан, однако затем вернется в Тегеран.

Вучич добавил, что наибольшее число граждан Сербии в регионе находится в ОАЭ, которые будут эвакуированы при первой же возможности.