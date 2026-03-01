USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Мурад Фатиев победил 2-кратного олимпийского чемпиона из Грузии и выиграл «Большой шлем» в Ташкенте

Отдел спорта
16:45 660

Сегодня в Ташкенте завершается турнир «Большого шлема» по дзюдо.

В заключительный день соревнований золото завоевал азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев (90 кг).

На пути к финалу он взял верх над соперниками из Румынии, Узбекистана, России и Греции, а в решающей схватке победил 2-кратного олимпийского чемпиона из Грузии Лашу Бекаури.

Для представителя бакинского Judo Club 2012 Фатиева это вторая победа на турнирах «Большого шлема». Первая была в Баку в 2014 году. Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата Европы продемонстрировал, что готов побороться с Эльджаном Гаджиевым за лидерство в сборной Азербайджана в весе до 90 кг.

Сегодня также в финале поборется Кямран Насибов (свыше 100 кг), шанс на бронзу имеют олимпийский чемпион Зелим Коцоев (100 кг) и Джамал Гамзатханов (свыше 100 кг).

Напомним, в первые два дня сборная Азербайджана завоевала 2 золота и 1 серебро. Награды высшей пробы в активе Ахмеда Юсифа (60 кг) и Омара Раджабли (81 кг). Серебро у Балабея Агаева (60 кг).

Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает обновлено 17:14
17:14 8277
Мурад Фатиев победил 2-кратного олимпийского чемпиона из Грузии и выиграл «Большой шлем» в Ташкенте
Мурад Фатиев победил 2-кратного олимпийского чемпиона из Грузии и выиграл «Большой шлем» в Ташкенте
16:45 661
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба?
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба? первая аналитика по горячим следам
14:33 3594
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
16:37 1102
На следующий день после Хаменеи
На следующий день после Хаменеи комментарий по горячим следам; все еще актуально
13:10 7207
Сотни россиян готовятся въехать в Азербайджан
Сотни россиян готовятся въехать в Азербайджан обновлено 17:22
17:22 958
А как же Али Реза Арафи?
А как же Али Реза Арафи? еще одна аналитика по горячим следам
15:22 3577
Ильхам Алиев об Али Хаменеи
Ильхам Алиев об Али Хаменеи
15:59 2849
Столкновения у консульства США в Пакистане: много жертв
Столкновения у консульства США в Пакистане: много жертв видео; обновлено 15:45
15:45 6475
Иран ударил «Фаттахом» по израильским офицерам: Множество жертв
Иран ударил «Фаттахом» по израильским офицерам: Множество жертв видео; обновлено 17:03
17:03 3697
Пезешкиан изолирован
Пезешкиан изолирован
15:06 3908

ЭТО ВАЖНО

Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает обновлено 17:14
17:14 8277
Мурад Фатиев победил 2-кратного олимпийского чемпиона из Грузии и выиграл «Большой шлем» в Ташкенте
Мурад Фатиев победил 2-кратного олимпийского чемпиона из Грузии и выиграл «Большой шлем» в Ташкенте
16:45 661
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба?
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба? первая аналитика по горячим следам
14:33 3594
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
16:37 1102
На следующий день после Хаменеи
На следующий день после Хаменеи комментарий по горячим следам; все еще актуально
13:10 7207
Сотни россиян готовятся въехать в Азербайджан
Сотни россиян готовятся въехать в Азербайджан обновлено 17:22
17:22 958
А как же Али Реза Арафи?
А как же Али Реза Арафи? еще одна аналитика по горячим следам
15:22 3577
Ильхам Алиев об Али Хаменеи
Ильхам Алиев об Али Хаменеи
15:59 2849
Столкновения у консульства США в Пакистане: много жертв
Столкновения у консульства США в Пакистане: много жертв видео; обновлено 15:45
15:45 6475
Иран ударил «Фаттахом» по израильским офицерам: Множество жертв
Иран ударил «Фаттахом» по израильским офицерам: Множество жертв видео; обновлено 17:03
17:03 3697
Пезешкиан изолирован
Пезешкиан изолирован
15:06 3908
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться