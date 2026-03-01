Мурад Фатиев победил 2-кратного олимпийского чемпиона из Грузии и выиграл «Большой шлем» в Ташкенте

Сегодня в Ташкенте завершается турнир «Большого шлема» по дзюдо.

В заключительный день соревнований золото завоевал азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев (90 кг).

На пути к финалу он взял верх над соперниками из Румынии, Узбекистана, России и Греции, а в решающей схватке победил 2-кратного олимпийского чемпиона из Грузии Лашу Бекаури.

Для представителя бакинского Judo Club 2012 Фатиева это вторая победа на турнирах «Большого шлема». Первая была в Баку в 2014 году. Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата Европы продемонстрировал, что готов побороться с Эльджаном Гаджиевым за лидерство в сборной Азербайджана в весе до 90 кг.

Сегодня также в финале поборется Кямран Насибов (свыше 100 кг), шанс на бронзу имеют олимпийский чемпион Зелим Коцоев (100 кг) и Джамал Гамзатханов (свыше 100 кг).

Напомним, в первые два дня сборная Азербайджана завоевала 2 золота и 1 серебро. Награды высшей пробы в активе Ахмеда Юсифа (60 кг) и Омара Раджабли (81 кг). Серебро у Балабея Агаева (60 кг).