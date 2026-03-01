USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Сотни россиян готовятся въехать в Азербайджан

обновлено 17:22
17:22 965

В списках на выезд из Ирана через Азербайджан на данный момент числятся около 500 россиян, сообщает посольство РФ в Баку.

*** 16:47 

Пограничные органы Азербайджана оперативно откликнулись на обращение российской стороны, разрешив гражданам России, находившимся в Иране, выехать через азербайджано-иранскую границу в пункте пропуска Астара. Об этом журналистам сообщил один из граждан России, покинувших Иран.

Вчера сообщалось, что на фоне ударов США и Израиля по Ирану в общей сложности была осуществлена эвакуация из Ирана 12 азербайджанских граждан, включая трех несовершеннолетних.

Кроме того, через погранично-пропускной пункт «Астара» в Азербайджан прибыл один гражданин Италии.

Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает обновлено 17:14
17:14 8279
Мурад Фатиев победил 2-кратного олимпийского чемпиона из Грузии и выиграл «Большой шлем» в Ташкенте
Мурад Фатиев победил 2-кратного олимпийского чемпиона из Грузии и выиграл «Большой шлем» в Ташкенте
16:45 665
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба?
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба? первая аналитика по горячим следам
14:33 3594
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
16:37 1104
На следующий день после Хаменеи
На следующий день после Хаменеи комментарий по горячим следам; все еще актуально
13:10 7208
Сотни россиян готовятся въехать в Азербайджан
Сотни россиян готовятся въехать в Азербайджан обновлено 17:22
17:22 966
А как же Али Реза Арафи?
А как же Али Реза Арафи? еще одна аналитика по горячим следам
15:22 3578
Ильхам Алиев об Али Хаменеи
Ильхам Алиев об Али Хаменеи
15:59 2851
Столкновения у консульства США в Пакистане: много жертв
Столкновения у консульства США в Пакистане: много жертв видео; обновлено 15:45
15:45 6476
Иран ударил «Фаттахом» по израильским офицерам: Множество жертв
Иран ударил «Фаттахом» по израильским офицерам: Множество жертв видео; обновлено 17:03
17:03 3700
Пезешкиан изолирован
Пезешкиан изолирован
15:06 3909

