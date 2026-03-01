Сотни россиян готовятся въехать в Азербайджан

В списках на выезд из Ирана через Азербайджан на данный момент числятся около 500 россиян, сообщает посольство РФ в Баку.

Пограничные органы Азербайджана оперативно откликнулись на обращение российской стороны, разрешив гражданам России, находившимся в Иране, выехать через азербайджано-иранскую границу в пункте пропуска Астара. Об этом журналистам сообщил один из граждан России, покинувших Иран.

Вчера сообщалось, что на фоне ударов США и Израиля по Ирану в общей сложности была осуществлена эвакуация из Ирана 12 азербайджанских граждан, включая трех несовершеннолетних.

Кроме того, через погранично-пропускной пункт «Астара» в Азербайджан прибыл один гражданин Италии.