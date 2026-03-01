Санкционный танкер подбит в Ормузском проливе

Власти Омана заявили, что спасательные операции проводились военными, службами безопасности и гражданскими ведомствами. Официальная информация о степени повреждения судна пока не разглашается.

Центр морской безопасности Омана сообщил, что судно Skylight было повреждено примерно в пяти морских милях к северу от порта Хасаб в провинции Мусандам. «Все 20 членов экипажа — 15 граждан Индии и 5 граждан Ирана — эвакуированы. Четыре члена экипажа получили ранения различной степени тяжести и были доставлены для лечения», — говорится в сообщении центра.

Согласно судоходным данным, Skylight — небольшой танкер для перевозки нефтепродуктов водоизмещением около 11 262 тонн, что эквивалентно примерно 80 000 – 85 000 баррелям в зависимости от плотности груза. Skylight ранее фигурировало в санкционных списках США в связи с торговлей нефтью, связанной с Ираном. Судно внесено в санкционный список в рамках мер Министерства финансов США, направленных на сети, занимающиеся транспортировкой иранской нефти и нефтепродуктов. Пока неясно, был ли удар преднамеренным или результатом более широкого обмена беспилотниками и ракетами в регионе.

Удар по Skylight последовал за ракетными и беспилотными атаками в странах Персидского залива на Ближнем Востоке, включая удары, ответственность за которые взял на себя Иран, по американским военным объектам в Саудовской Аравии, а также сообщения о перехвате целей над ОАЭ и Кувейтом. В ответ на это ряд государств Персидского залива ограничили воздушное пространство и повысили уровень морской безопасности.

Сегодня утром порт Дукм в Омане подвергся обстрелу двумя беспилотниками, в результате один рабочий получил ранения, сообщило государственное агентство ONA. Это первый случай прямого вовлечения султаната в конфликт.