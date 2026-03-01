USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Санкционный танкер подбит в Ормузском проливе

17:07 410

Танкер под флагом Палау, перевозивший химикаты и нефтепродукты, был атакован вблизи Ормузского пролива.

Центр морской безопасности Омана сообщил, что судно Skylight было повреждено примерно в пяти морских милях к северу от порта Хасаб в провинции Мусандам. «Все 20 членов экипажа — 15 граждан Индии и 5 граждан Ирана — эвакуированы. Четыре члена экипажа получили ранения различной степени тяжести и были доставлены для лечения», — говорится в сообщении центра.

Власти Омана заявили, что спасательные операции проводились военными, службами безопасности и гражданскими ведомствами. Официальная информация о степени повреждения судна пока не разглашается.

Согласно судоходным данным, Skylight — небольшой танкер для перевозки нефтепродуктов водоизмещением около 11 262 тонн, что эквивалентно примерно 80 000 – 85 000 баррелям в зависимости от плотности груза. Skylight ранее фигурировало в санкционных списках США в связи с торговлей нефтью, связанной с Ираном. Судно внесено в санкционный список в рамках мер Министерства финансов США, направленных на сети, занимающиеся транспортировкой иранской нефти и нефтепродуктов. Пока неясно, был ли удар преднамеренным или результатом более широкого обмена беспилотниками и ракетами в регионе.

Удар по Skylight последовал за ракетными и беспилотными атаками в странах Персидского залива на Ближнем Востоке, включая удары, ответственность за которые взял на себя Иран, по американским военным объектам в Саудовской Аравии, а также сообщения о перехвате целей над ОАЭ и Кувейтом. В ответ на это ряд государств Персидского залива ограничили воздушное пространство и повысили уровень морской безопасности.

Сегодня утром порт Дукм в Омане подвергся обстрелу двумя беспилотниками, в результате один рабочий получил ранения, сообщило государственное агентство ONA. Это первый случай прямого вовлечения султаната в конфликт.

Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает обновлено 17:14
17:14 8283
Мурад Фатиев победил 2-кратного олимпийского чемпиона из Грузии и выиграл «Большой шлем» в Ташкенте
Мурад Фатиев победил 2-кратного олимпийского чемпиона из Грузии и выиграл «Большой шлем» в Ташкенте
16:45 668
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба?
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба? первая аналитика по горячим следам
14:33 3598
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
16:37 1108
На следующий день после Хаменеи
На следующий день после Хаменеи комментарий по горячим следам; все еще актуально
13:10 7210
Сотни россиян готовятся въехать в Азербайджан
Сотни россиян готовятся въехать в Азербайджан обновлено 17:22
17:22 972
А как же Али Реза Арафи?
А как же Али Реза Арафи? еще одна аналитика по горячим следам
15:22 3583
Ильхам Алиев об Али Хаменеи
Ильхам Алиев об Али Хаменеи
15:59 2855
Столкновения у консульства США в Пакистане: много жертв
Столкновения у консульства США в Пакистане: много жертв видео; обновлено 15:45
15:45 6480
Иран ударил «Фаттахом» по израильским офицерам: Множество жертв
Иран ударил «Фаттахом» по израильским офицерам: Множество жертв видео; обновлено 17:03
17:03 3708
Пезешкиан изолирован
Пезешкиан изолирован
15:06 3915

ЭТО ВАЖНО

Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает обновлено 17:14
17:14 8283
Мурад Фатиев победил 2-кратного олимпийского чемпиона из Грузии и выиграл «Большой шлем» в Ташкенте
Мурад Фатиев победил 2-кратного олимпийского чемпиона из Грузии и выиграл «Большой шлем» в Ташкенте
16:45 668
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба?
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба? первая аналитика по горячим следам
14:33 3598
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
16:37 1108
На следующий день после Хаменеи
На следующий день после Хаменеи комментарий по горячим следам; все еще актуально
13:10 7210
Сотни россиян готовятся въехать в Азербайджан
Сотни россиян готовятся въехать в Азербайджан обновлено 17:22
17:22 972
А как же Али Реза Арафи?
А как же Али Реза Арафи? еще одна аналитика по горячим следам
15:22 3583
Ильхам Алиев об Али Хаменеи
Ильхам Алиев об Али Хаменеи
15:59 2855
Столкновения у консульства США в Пакистане: много жертв
Столкновения у консульства США в Пакистане: много жертв видео; обновлено 15:45
15:45 6480
Иран ударил «Фаттахом» по израильским офицерам: Множество жертв
Иран ударил «Фаттахом» по израильским офицерам: Множество жертв видео; обновлено 17:03
17:03 3708
Пезешкиан изолирован
Пезешкиан изолирован
15:06 3915
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться