Цены на газ могут взлететь

Военная операция США и Израиля против Ирана может привести к росту цен на газ на 25%. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на аналитика консалтингового агентства Wood Mackenzie Тома Марзека-Мансера.

По его мнению, нарушение международного судоходства в Ормузском проливе повлияет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из стран Ближнего Востока.

Отмечается, что Катар и ОАЭ используют этот маршрут для транспортировки 20% мировых объемов СПГ в Азию и Европу. Марзек-Мансер заявил, что цены на газ в Европе вырастут по меньшей мере на 25% после открытия торгов 2 марта.