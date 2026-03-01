USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Цены на газ могут взлететь

17:18 121

Военная операция США и Израиля против Ирана может привести к росту цен на газ на 25%. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на аналитика консалтингового агентства Wood Mackenzie Тома Марзека-Мансера.

По его мнению, нарушение международного судоходства в Ормузском проливе повлияет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из стран Ближнего Востока.

Отмечается, что Катар и ОАЭ используют этот маршрут для транспортировки 20% мировых объемов СПГ в Азию и Европу. Марзек-Мансер заявил, что цены на газ в Европе вырастут по меньшей мере на 25% после открытия торгов 2 марта.

Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает обновлено 17:14
17:14 8286
Мурад Фатиев победил 2-кратного олимпийского чемпиона из Грузии и выиграл «Большой шлем» в Ташкенте
Мурад Фатиев победил 2-кратного олимпийского чемпиона из Грузии и выиграл «Большой шлем» в Ташкенте
16:45 669
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба?
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба? первая аналитика по горячим следам
14:33 3598
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
16:37 1108
На следующий день после Хаменеи
На следующий день после Хаменеи комментарий по горячим следам; все еще актуально
13:10 7210
Сотни россиян готовятся въехать в Азербайджан
Сотни россиян готовятся въехать в Азербайджан обновлено 17:22
17:22 975
А как же Али Реза Арафи?
А как же Али Реза Арафи? еще одна аналитика по горячим следам
15:22 3584
Ильхам Алиев об Али Хаменеи
Ильхам Алиев об Али Хаменеи
15:59 2856
Столкновения у консульства США в Пакистане: много жертв
Столкновения у консульства США в Пакистане: много жертв видео; обновлено 15:45
15:45 6481
Иран ударил «Фаттахом» по израильским офицерам: Множество жертв
Иран ударил «Фаттахом» по израильским офицерам: Множество жертв видео; обновлено 17:03
17:03 3712
Пезешкиан изолирован
Пезешкиан изолирован
15:06 3915

