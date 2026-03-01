Погиб и экс-президент Махмуд Ахмадинежад

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб во время удара, нанесенного США и Израилем по району Нармак в Тегеране, сообщает агентство Ilna со ссылкой на источники.

Главный политический аналитик израильского 12-го канала Амит Сегаль также сообщает, что Ахмадинежад был убит прошлой ночью.

Накануне BBC сообщила, что удар пришелся по дому Ахмадинежада. Официальные власти Ирана и представители бывшего президента пока не подтвердили эту информацию.

Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год. До этого он работал губернатором провинции Ардебиль (1993-1997) и главой Тегерана (2003-2005). После отставки с поста президента Ахмадинежад входил в Совет по определению целесообразности — совещательный орган при высшем руководителе Ирана.