Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Погиб и экс-президент Махмуд Ахмадинежад

17:42 2388

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб во время удара, нанесенного США и Израилем по району Нармак в Тегеране, сообщает агентство Ilna со ссылкой на источники.

Главный политический аналитик израильского 12-го канала Амит Сегаль также сообщает, что Ахмадинежад был убит прошлой ночью.

Накануне BBC сообщила, что удар пришелся по дому Ахмадинежада. Официальные власти Ирана и представители бывшего президента пока не подтвердили эту информацию.

Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год. До этого он работал губернатором провинции Ардебиль (1993-1997) и главой Тегерана (2003-2005). После отставки с поста президента Ахмадинежад входил в Совет по определению целесообразности — совещательный орган при высшем руководителе Ирана.

Сенатор рассказал, почему Трамп не вводит войска в Иран
18:31 799
Пезешкиан обратился к нации: Выходите на улицы и «сорвите замыслы врагов»
18:28 886
Иран заявил, что ударил по авианосцу «Авраам Линкольн»
18:08 6832
Удар Израиля по военной базе в Иране
18:06 8594
Иран запустил ракеты и беспилотники по Абу-Даби
18:50 7844
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает
17:14 9300
Мурад Фатиев и Кенан Насибов выиграли «Большой шлем» в Ташкенте
18:22 1870
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба?
14:33 4197
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
16:37 2321
На следующий день после Хаменеи
13:10 7766

