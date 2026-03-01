USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Саудовская Аравия вызывает посла Ирана

Посол Ирана в Саудовской Аравии Алиреза Энаяти в воскресенье был вызван в МИД королевства в связи с обстрелами Ираном саудовской территории и территорий стран Персидского залива.

«В МИД Саудовской Аравии вызван посол Ирана после того, как Иран нанес удары по королевству и ряду братских стран», - говорится в коммюнике, распространенном саудовским внешнеполитическим ведомством.

В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии Валид аль-Хураиджи передал осуждение Королевством нападений на Саудовскую Аравию и другие государства Персидского залива, а также подтвердил категорическое неприятие любых нарушений национального суверенитета, подрывающих региональную безопасность и стабильность. Аль-Хураиджи заявил, что Саудовская Аравия примет все необходимые меры для обеспечения своей безопасности и защиты своей территории.

В ответ на американо-израильскую операцию Иран подверг обстрелам ряд стран Персидского залива и на Ближнем Востоке. Накануне Саудовская Аравия, Катар, Кувейт и ОАЭ осудили удары Ирана и заявили, что оставляют за собой право на ответные действия. В воскресенье агентство Tasnim сообщило, что ВВС Ирана нанесли новую серию ударов по военным базам США в странах Персидского залива и в Иракском Курдистане.

Мурад Фатиев и Кенан Насибов выиграли «Большой шлем» в Ташкенте
Мурад Фатиев и Кенан Насибов выиграли «Большой шлем» в Ташкенте Победили в финале чемпиона и призера Олимпиад; обновлено
18:22 1871
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба?
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба? первая аналитика по горячим следам
14:33 4197
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
16:37 2321
На следующий день после Хаменеи
На следующий день после Хаменеи комментарий по горячим следам; все еще актуально
13:10 7767

