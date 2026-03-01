Детсад раздора: Пашинян сорвался на жителя в эфире

Во время визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Иджеван в прямом эфире произошла перепалка с местным жителем, обратившимся к нему с жалобой, на которую глава правительства отреагировал эмоционально. Об этом пишут армянские СМИ.

Житель поднял вопрос о назначении директора детского сада, заявив о допущенной, по его мнению, несправедливости при принятии кадрового решения.

Выслушав обращение, Пашинян резко отреагировал.

«Кто сказал, что человек, который работает 13 лет, хорошо работает? Таких людей много, они работают 13 лет, но 15 лет назад их всех следовало бы уволить. Премьер-министр не назначает директора детского сада, каждый из вас приходит, поднимает свои личные проблемы и обвиняет нас в том, что мы чьи-то друзья», – сказал он.

Он также заявил, что считает недопустимыми обращения родственников к главе правительства с просьбами о кадровых назначениях, подчеркнув, что вопрос назначения директора детского сада не относится к компетенции премьер-министра.

«Чтобы я не слышал, что ее назначили, приходит отец директора, проработавшей 13 лет, выступает посредником. До чего мы дошли, сделайте это, говорю я, я не слышу, я не знаю, дочь этого человека не должна быть назначена директором детского сада, это не дело премьер-министра, но раз уж дело дошло до этого, не назначайте ее», – указал Пашинян.

При этом, несмотря на заявления о том, что вопрос назначения руководителя детского сада не относится к его полномочиям, премьер публично обратился к мэру с требованием ни при каких обстоятельствах не утверждать дочь заявителя на эту должность.