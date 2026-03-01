USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Контейнерный гигант уходит с Ормуза

обновлено 18:47
18:47 798

Крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk временно прекращает все рейсы через Ормузский пролив на неопределенный срок, сообщает компания на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

«Мы приостанавливаем все проходы судов в Ормузском проливе до последующего уведомления», – говорится в пресс-релизе на сайте компании.

*** 18:14

Страховые компании пересматривают условия покрытия для судов, следующих через Персидский залив и Ормузский пролив, повышая тарифы либо отказываясь от продления полисов, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные страховых брокеров.

Обострение ситуации связано с военной операцией США и Израиля против Ирана и ответными ударами исламской республики по объектам в ряде стран региона. На этом фоне Тегеран закрыл Ормузский пролив – ключевой морской маршрут между Персидским заливом и Индийским океаном. Уже два танкера, проходивших через него, подверглись удару.

Как сообщает FT, страховщики либо уведомляют о прекращении действия полисов для судов, следующих через этот район, либо увеличивают стоимость страхования не менее чем на 50%. После расторжения действующих договоров они, как ожидается, предложат новое покрытие уже по более высоким ставкам, пишет издание.

По словам главы направления морского страхования в компании Marsh Дилана Мортимера, стандартная премия обычно составляет 0,25% от страховой суммы судна, однако сейчас она может вырасти в полтора раза. Так, для судна стоимостью $100 млн расходы увеличатся с $250 тыс. до $375 тыс. за один рейс. Он полагает, что сопоставимый рост тарифов вероятен и для судов, заходящих в израильские порты.

