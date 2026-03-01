Аракчи: убийство Хаменеи усложнит конфликт с США

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи усложнит и сделает противостояние с США более опасным. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи в интервью Al-Jazeera.

«Это совершенно беспрецедентный акт и серьезное нарушение международного права – когда лидер страны убит иностранными силами», – сказал Аракчи.

Дипломат указал, что данное действие сделает противостояние Ирана с США более опасным и сложным, а также придаст ей новые измерения.