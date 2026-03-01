USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Аракчи: убийство Хаменеи усложнит конфликт с США

обновлено 18:42
18:42 833

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи усложнит и сделает противостояние с США более опасным. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи в интервью Al-Jazeera.

«Это совершенно беспрецедентный акт и серьезное нарушение международного права – когда лидер страны убит иностранными силами», – сказал Аракчи.

Дипломат указал, что данное действие сделает противостояние Ирана с США более опасным и сложным, а также придаст ей новые измерения.

*** 18:24

Иран знает, что страны Персидского залива в гневе от его ударов, но они должны понимать, что эта война навязана Тегерану, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.

«Мы знаем, что страны залива в гневе от наших атак, но они должны понимать, что эта война навязана нам», – сказал Аракчи телеканалу Al Jazeera.

Он также добавил, что у Ирана нет намерений сейчас перекрывать Ормузский пролив.

Кроме того, дипломат отметил, что США и Израилю не стоит рассчитывать на смену политического строя в Иране. «Эта задача для них невыполнима», – пояснил Аракчи.

При этом глава МИД Ирана не исключил, что выборы нового верховного лидера страны могут состояться «через день или два». 

Сенатор рассказал, почему Трамп не вводит войска в Иран
Сенатор рассказал, почему Трамп не вводит войска в Иран
18:31 813
Пезешкиан обратился к нации: Выходите на улицы и «сорвите замыслы врагов»
Пезешкиан обратился к нации: Выходите на улицы и «сорвите замыслы врагов»
18:28 896
Иран заявил, что ударил по авианосцу «Авраам Линкольн»
Иран заявил, что ударил по авианосцу «Авраам Линкольн» видео; обновлено 18:08
18:08 6844
Удар Израиля по военной базе в Иране
Удар Израиля по военной базе в Иране видео; обновлено 18:06
18:06 8601
Иран запустил ракеты и беспилотники по Абу-Даби
Иран запустил ракеты и беспилотники по Абу-Даби обновлено 18:50
18:50 7854
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает обновлено 17:14
17:14 9307
Мурад Фатиев и Кенан Насибов выиграли «Большой шлем» в Ташкенте
Мурад Фатиев и Кенан Насибов выиграли «Большой шлем» в Ташкенте Победили в финале чемпиона и призера Олимпиад; обновлено
18:22 1872
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба?
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба? первая аналитика по горячим следам
14:33 4197
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
16:37 2325
На следующий день после Хаменеи
На следующий день после Хаменеи комментарий по горячим следам; все еще актуально
13:10 7767
Россия благодарит Азербайджан
Россия благодарит Азербайджан обновлено 17:53
17:53 3305

