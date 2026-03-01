Аракчи: убийство Хаменеи усложнит конфликт с США

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи усложнит и сделает противостояние с США более опасным. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи в интервью Al-Jazeera.
«Это совершенно беспрецедентный акт и серьезное нарушение международного права – когда лидер страны убит иностранными силами», – сказал Аракчи.
Дипломат указал, что данное действие сделает противостояние Ирана с США более опасным и сложным, а также придаст ей новые измерения.
*** 18:24
Иран знает, что страны Персидского залива в гневе от его ударов, но они должны понимать, что эта война навязана Тегерану, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.
«Мы знаем, что страны залива в гневе от наших атак, но они должны понимать, что эта война навязана нам», – сказал Аракчи телеканалу Al Jazeera.
Он также добавил, что у Ирана нет намерений сейчас перекрывать Ормузский пролив.
Кроме того, дипломат отметил, что США и Израилю не стоит рассчитывать на смену политического строя в Иране. «Эта задача для них невыполнима», – пояснил Аракчи.
При этом глава МИД Ирана не исключил, что выборы нового верховного лидера страны могут состояться «через день или два».