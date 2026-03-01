Пезешкиан обратился к нации: Выходите на улицы и «сорвите замыслы врагов»

В видеообращении к нации, как передает агентство Tasnim, Пезешкиан заявил, что временный совет руководства страны начал работу и продолжит курс убитого верховного лидера Али Хаменеи.

По его словам, «Совет будет с Божьей помощью продолжать путь имама и дорогого лидера. Иранские вооруженные силы продолжат наносить удары по военным объектам врага».

Пезешкиан подчеркнул, что США и Израиль должны понять: убийство лидера «не принесет им ничего, кроме позора», а путь Хаменеи не останется без последователей — так же, как, согласно Корану, «уход пророков и вождей не прерывал дела пробуждения, свободы и справедливости». Президент призвал иранцев выйти на улицы и в мечети, чтобы своим присутствием «сорвать замыслы врагов», а также попросил молиться о том, чтобы Бог позволил им остаться «достойными последователями на пути справедливости и не опозориться перед согражданами».

Али Хаменеи был убит 28 февраля в ходе совместной американо-израильской военной операции: израильские истребители сбросили на его резиденцию в Тегеране 30 авиабомб во время совещания высшего иранского руководства. Вместе с ним погибли несколько членов семьи, глава КСИР, министр обороны и ряд других высокопоставленных военных. В стране объявлено 40 дней траура.

Временный совет сформирован в соответствии со статьей 111 Конституции Ирана и включает президента, председателя Верховного суда и одного из членов Совета стражей конституции. Этот орган будет управлять страной до избрания нового верховного лидера — его выберут 88 членов Совета экспертов. Хаменеи руководил Ираном с 1989 года.