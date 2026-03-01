USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Пезешкиан обратился к нации: Выходите на улицы и «сорвите замыслы врагов»

18:28 899

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с первым заявлением после начала войны.

В видеообращении к нации, как передает агентство Tasnim, Пезешкиан заявил, что временный совет руководства страны начал работу и продолжит курс убитого верховного лидера Али Хаменеи.

По его словам, «Совет будет с Божьей помощью продолжать путь имама и дорогого лидера. Иранские вооруженные силы продолжат наносить удары по военным объектам врага».

Пезешкиан подчеркнул, что США и Израиль должны понять: убийство лидера «не принесет им ничего, кроме позора», а путь Хаменеи не останется без последователей — так же, как, согласно Корану, «уход пророков и вождей не прерывал дела пробуждения, свободы и справедливости». Президент призвал иранцев выйти на улицы и в мечети, чтобы своим присутствием «сорвать замыслы врагов», а также попросил молиться о том, чтобы Бог позволил им остаться «достойными последователями на пути справедливости и не опозориться перед согражданами».

Али Хаменеи был убит 28 февраля в ходе совместной американо-израильской военной операции: израильские истребители сбросили на его резиденцию в Тегеране 30 авиабомб во время совещания высшего иранского руководства. Вместе с ним погибли несколько членов семьи, глава КСИР, министр обороны и ряд других высокопоставленных военных. В стране объявлено 40 дней траура.

Временный совет сформирован в соответствии со статьей 111 Конституции Ирана и включает президента, председателя Верховного суда и одного из членов Совета стражей конституции. Этот орган будет управлять страной до избрания нового верховного лидера — его выберут 88 членов Совета экспертов. Хаменеи руководил Ираном с 1989 года.

Сенатор рассказал, почему Трамп не вводит войска в Иран
Сенатор рассказал, почему Трамп не вводит войска в Иран
18:31 815
Пезешкиан обратился к нации: Выходите на улицы и «сорвите замыслы врагов»
Пезешкиан обратился к нации: Выходите на улицы и «сорвите замыслы врагов»
18:28 900
Иран заявил, что ударил по авианосцу «Авраам Линкольн»
Иран заявил, что ударил по авианосцу «Авраам Линкольн» видео; обновлено 18:08
18:08 6848
Удар Израиля по военной базе в Иране
Удар Израиля по военной базе в Иране видео; обновлено 18:06
18:06 8602
Иран запустил ракеты и беспилотники по Абу-Даби
Иран запустил ракеты и беспилотники по Абу-Даби обновлено 18:50
18:50 7859
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает обновлено 17:14
17:14 9307
Мурад Фатиев и Кенан Насибов выиграли «Большой шлем» в Ташкенте
Мурад Фатиев и Кенан Насибов выиграли «Большой шлем» в Ташкенте Победили в финале чемпиона и призера Олимпиад; обновлено
18:22 1873
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба?
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба? первая аналитика по горячим следам
14:33 4199
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
16:37 2326
На следующий день после Хаменеи
На следующий день после Хаменеи комментарий по горячим следам; все еще актуально
13:10 7767
Россия благодарит Азербайджан
Россия благодарит Азербайджан обновлено 17:53
17:53 3307

