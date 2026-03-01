Сенатор рассказал, почему Трамп не вводит войска в Иран

Президент США Дональд Трамп не намерен проводить наземную операцию в Иране, сообщил в эфире CBS News председатель комитета Сената по разведке, республиканец Том Коттон.

«Очевидно, что одним из рисков подобных кампаний является возможность сбить самолет, а президент никогда не оставит пилота в беде. Поэтому, несомненно, у нас в регионе есть боевые поисково-спасательные подразделения, готовые забрать любого сбитого пилота. Но за исключением подобных необычных обстоятельств у президента нет планов по созданию каких-либо крупномасштабных наземных сил внутри Ирана», – сказал он в интервью в программе Face the Nation с ведущей Маргарет Бреннан.

Коттон отметил, что в ближайшее время ожидаются длительные операции в воздухе и на воде, направленные на «сдерживание ядерных амбиций Ирана» и «уничтожение его огромного ракетного арсенала».