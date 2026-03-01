USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Новость дня
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Сенатор рассказал, почему Трамп не вводит войска в Иран

18:31 819

Президент США Дональд Трамп не намерен проводить наземную операцию в Иране, сообщил в эфире CBS News председатель комитета Сената по разведке, республиканец Том Коттон.

«Очевидно, что одним из рисков подобных кампаний является возможность сбить самолет, а президент никогда не оставит пилота в беде. Поэтому, несомненно, у нас в регионе есть боевые поисково-спасательные подразделения, готовые забрать любого сбитого пилота. Но за исключением подобных необычных обстоятельств у президента нет планов по созданию каких-либо крупномасштабных наземных сил внутри Ирана», – сказал он в интервью в программе Face the Nation с ведущей Маргарет Бреннан.

Коттон отметил, что в ближайшее время ожидаются длительные операции в воздухе и на воде, направленные на «сдерживание ядерных амбиций Ирана» и «уничтожение его огромного ракетного арсенала».

Сенатор рассказал, почему Трамп не вводит войска в Иран
Сенатор рассказал, почему Трамп не вводит войска в Иран
18:31 821
Пезешкиан обратился к нации: Выходите на улицы и «сорвите замыслы врагов»
Пезешкиан обратился к нации: Выходите на улицы и «сорвите замыслы врагов»
18:28 902
Иран заявил, что ударил по авианосцу «Авраам Линкольн»
Иран заявил, что ударил по авианосцу «Авраам Линкольн» видео; обновлено 18:08
18:08 6851
Удар Израиля по военной базе в Иране
Удар Израиля по военной базе в Иране видео; обновлено 18:06
18:06 8603
Иран запустил ракеты и беспилотники по Абу-Даби
Иран запустил ракеты и беспилотники по Абу-Даби обновлено 18:50
18:50 7863
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает обновлено 17:14
17:14 9308
Мурад Фатиев и Кенан Насибов выиграли «Большой шлем» в Ташкенте
Мурад Фатиев и Кенан Насибов выиграли «Большой шлем» в Ташкенте Победили в финале чемпиона и призера Олимпиад; обновлено
18:22 1873
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба?
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба? первая аналитика по горячим следам
14:33 4199
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
16:37 2326
На следующий день после Хаменеи
На следующий день после Хаменеи комментарий по горячим следам; все еще актуально
13:10 7767
Россия благодарит Азербайджан
Россия благодарит Азербайджан обновлено 17:53
17:53 3308

