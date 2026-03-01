Крупнейший порт Ближнего Востока закрывается после атаки Ирана

Эмиратская компания DP World временно приостановила работу всех терминалов порта Джебель-Али, которыми управляет. Об этом говорится в письме компании клиентам, которое оказалось в распоряжении агентства Bloomberg.

По порту был нанесен удар Ирана, в результате чего возник сильный пожар. Джебель-Али является крупнейшим контейнерным портом на Ближнем Востоке и одним из ведущих портов мира.

Лидер мирового рынка контейнерных перевозок швейцарская компания Mediterranean Shipping Company (MSC) также объявила о временной приостановке приема заказов на доставку грузов в регионе до дальнейших уведомлений. MSC пообещала отслеживать ситуацию и возобновить работу в порту, как только это станет безопасно.