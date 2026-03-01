Азербайджан - Япония - 4:1. Мужчины разбили родоначальников дзюдо в Ташкенте

Сборная Азербайджана заняла 2-е место в общекомандном зачете турнира «Большого шлема» в Ташкенте.
Наша команда завоевала 4 золота, 1 серебро и 2 бронзы, уступив лишь родоначальникам дзюдо японцам, да и то не по количеству золотых медалей. У Японии тоже 4 золота, но 3 серебра и 7 бронзовых наград. На 3-м месте Узбекистан (1-3-4).
При этом в мужском зачете Азербайджан был на голову сильнее Японии. У нас все медали выиграли мужчины, у японцев же в мужском турнире лишь 1 золото, 1 серебро и 4 бронзы.
И у Азербайджана, и у Японии в мужском соревновании было равное количество участников - по 11. В очных схватках азербайджанские дзюдоисты в целом боролись с японцами на равных. По итогам четырех поединков счет 2:2. Победы над представителями Страны восходящего солнца одержали будущий победитель турнира Омар Раджабли и серебряный призер Балабей Агаев.
Напомним имена азербайджанских медалистов:
золото - Ахмед Юсифов (60 кг), Омар Раджабли (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Кямран Насибов (свыше 100 кг);
серебро - Балабей Агаев (60 кг);
бронза - Зелим Коцоев (100 кг), Джамал Гамзатханов (свыше 100 кг).
Интересно, что сразу для трех наших триумфаторов Ташкента это первая победа на турнирах «Большого шлема». Лишь Мурад Фатиев ранее выигрывал это престижное соревнование.