Азербайджан - Япония - 4:1. Мужчины разбили родоначальников дзюдо в Ташкенте

Сборная Азербайджана заняла 2-е место в общекомандном зачете турнира «Большого шлема» в Ташкенте.

Наша команда завоевала 4 золота, 1 серебро и 2 бронзы, уступив лишь родоначальникам дзюдо японцам, да и то не по количеству золотых медалей. У Японии тоже 4 золота, но 3 серебра и 7 бронзовых наград. На 3-м месте Узбекистан (1-3-4).

При этом в мужском зачете Азербайджан был на голову сильнее Японии. У нас все медали выиграли мужчины, у японцев же в мужском турнире лишь 1 золото, 1 серебро и 4 бронзы.