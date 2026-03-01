USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Азербайджан - Япония - 4:1. Мужчины разбили родоначальников дзюдо в Ташкенте

Эльмир Алиев, отдел спорта
19:41 904

Сборная Азербайджана заняла 2-е место в общекомандном зачете турнира «Большого шлема» в Ташкенте.

Наша команда завоевала 4 золота, 1 серебро и 2 бронзы, уступив лишь родоначальникам дзюдо японцам, да и то не по количеству золотых медалей. У Японии тоже 4 золота, но 3 серебра и 7 бронзовых наград. На 3-м месте Узбекистан (1-3-4).

При этом в мужском зачете Азербайджан был на голову сильнее Японии. У нас все медали выиграли мужчины, у японцев же в мужском турнире лишь 1 золото, 1 серебро и 4 бронзы.

И у Азербайджана, и у Японии в мужском соревновании было равное количество участников - по 11. В очных схватках азербайджанские дзюдоисты в целом боролись с японцами на равных. По итогам четырех поединков счет 2:2. Победы над представителями Страны восходящего солнца одержали будущий победитель турнира Омар Раджабли и серебряный призер Балабей Агаев.

Напомним имена азербайджанских медалистов:

золото - Ахмед Юсифов (60 кг), Омар Раджабли (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Кямран Насибов (свыше 100 кг);

серебро - Балабей Агаев (60 кг);

бронза - Зелим Коцоев (100 кг), Джамал Гамзатханов (свыше 100 кг).

Интересно, что сразу для трех наших триумфаторов Ташкента это первая победа на турнирах «Большого шлема». Лишь Мурад Фатиев ранее выигрывал это престижное соревнование.

ЭТО ВАЖНО

Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку все еще актуально
16:37 3043
А как же Али Реза Арафи?
А как же Али Реза Арафи? еще одна аналитика по горячим следам; все еще актуально
15:22 5612
Азербайджан - Япония - 4:1. Мужчины разбили родоначальников дзюдо в Ташкенте
Азербайджан - Япония - 4:1. Мужчины разбили родоначальников дзюдо в Ташкенте ФОТО
19:41 905
Родственники опровергли: Ахмадинежад жив-здоров
Родственники опровергли: Ахмадинежад жив-здоров обновлено 18:58
18:58 4224
Сенатор рассказал, почему Трамп не вводит войска в Иран
Сенатор рассказал, почему Трамп не вводит войска в Иран
18:31 2503
Пезешкиан обратился к нации: Выходите на улицы и «сорвите замыслы врагов»
Пезешкиан обратился к нации: Выходите на улицы и «сорвите замыслы врагов»
18:28 2521
«Даже не приблизились»: США опровергли ракетный удар Ирана по авианосцу
«Даже не приблизились»: США опровергли ракетный удар Ирана по авианосцу видео; обновлено 19:43
19:43 9786
Иран запустил ракеты и беспилотники по Абу-Даби
Иран запустил ракеты и беспилотники по Абу-Даби обновлено 18:50
18:50 9387
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает обновлено 17:14
17:14 9781
Мурад Фатиев и Кенан Насибов выиграли «Большой шлем» в Ташкенте
Мурад Фатиев и Кенан Насибов выиграли «Большой шлем» в Ташкенте Победили в финале чемпиона и призера Олимпиад; обновлено
18:22 2457
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба?
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба? первая аналитика по горячим следам
14:33 4460
