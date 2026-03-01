USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Германия выбирает между США и Ираном: Мерц летит в Вашингтон

19:52 549

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что власти ФРГ оказались перед дилеммой в оценке действий США и Израиля в отношении Ирана. Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине.

По его словам, операция США и Израиля против Ирана не лишена рисков, их пока сложно прогнозировать. 

Мерц также сообщил, что намерен обсудить ситуацию с президентом США Дональдом Трампом.

«Обо всей этой ситуации я поговорю во вторник (3 марта) в Вашингтоне с президентом Трампом», – добавил он. Канцлер добавил, что находится в тесном контакте с партнерами в Европе и на Ближнем Востоке.

Глава германского правительства намерен отправиться с визитом в США в понедельник. Это будет уже третий визит канцлера ФРГ в США с момента вступления в должность в мае 2025 года. 

Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку все еще актуально
16:37 3043
А как же Али Реза Арафи?
А как же Али Реза Арафи? еще одна аналитика по горячим следам; все еще актуально
15:22 5613
Азербайджан - Япония - 4:1. Мужчины разбили родоначальников дзюдо в Ташкенте
Азербайджан - Япония - 4:1. Мужчины разбили родоначальников дзюдо в Ташкенте ФОТО
19:41 906
Родственники опровергли: Ахмадинежад жив-здоров
Родственники опровергли: Ахмадинежад жив-здоров обновлено 18:58
18:58 4226
Сенатор рассказал, почему Трамп не вводит войска в Иран
Сенатор рассказал, почему Трамп не вводит войска в Иран
18:31 2503
Пезешкиан обратился к нации: Выходите на улицы и «сорвите замыслы врагов»
Пезешкиан обратился к нации: Выходите на улицы и «сорвите замыслы врагов»
18:28 2523
«Даже не приблизились»: США опровергли ракетный удар Ирана по авианосцу
«Даже не приблизились»: США опровергли ракетный удар Ирана по авианосцу видео; обновлено 19:43
19:43 9787
Иран запустил ракеты и беспилотники по Абу-Даби
Иран запустил ракеты и беспилотники по Абу-Даби обновлено 18:50
18:50 9388
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает обновлено 17:14
17:14 9781
Мурад Фатиев и Кенан Насибов выиграли «Большой шлем» в Ташкенте
Мурад Фатиев и Кенан Насибов выиграли «Большой шлем» в Ташкенте Победили в финале чемпиона и призера Олимпиад; обновлено
18:22 2457
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба?
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба? первая аналитика по горячим следам
14:33 4460

