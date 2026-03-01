Германия выбирает между США и Ираном: Мерц летит в Вашингтон

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что власти ФРГ оказались перед дилеммой в оценке действий США и Израиля в отношении Ирана. Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине.

По его словам, операция США и Израиля против Ирана не лишена рисков, их пока сложно прогнозировать.

Мерц также сообщил, что намерен обсудить ситуацию с президентом США Дональдом Трампом.

«Обо всей этой ситуации я поговорю во вторник (3 марта) в Вашингтоне с президентом Трампом», – добавил он. Канцлер добавил, что находится в тесном контакте с партнерами в Европе и на Ближнем Востоке.

Глава германского правительства намерен отправиться с визитом в США в понедельник. Это будет уже третий визит канцлера ФРГ в США с момента вступления в должность в мае 2025 года.