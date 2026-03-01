Нетаньяху будет бить по Ирану сильнее

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении усилить удары по Ирану «в ближайшие дни».

«Наши силы наносят удары в сердце Тегерана с возрастающей силой, и в ближайшие дни эта сила будет только нарастать», - заявил Нетаньяху в ходе видеообращения, записанного на крыше комплекса зданий Минобороны Израиля в Тель-Авиве.

«Впервые в истории ЦАХАЛ действует в полную силу против удаленного противника. Операция проводится в сотрудничестве и взаимодействии с ВС США. Выражаю глубокую признательность и благодарность президенту Трампу. Я обещал нанести смертельные удары по Ирану. Мы будем действовать в соответствии с этой установкой», - заявил Нетаньяху.