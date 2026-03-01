USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Нетаньяху будет бить по Ирану сильнее

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении усилить удары по Ирану «в ближайшие дни».

«Наши силы наносят удары в сердце Тегерана с возрастающей силой, и в ближайшие дни эта сила будет только нарастать», - заявил Нетаньяху в ходе видеообращения, записанного на крыше комплекса зданий Минобороны Израиля в Тель-Авиве.

«Впервые в истории ЦАХАЛ действует в полную силу против удаленного противника. Операция проводится в сотрудничестве и взаимодействии с ВС США. Выражаю глубокую признательность и благодарность президенту Трампу. Я обещал нанести смертельные удары по Ирану. Мы будем действовать в соответствии с этой установкой», - заявил Нетаньяху.

Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку все еще актуально
А как же Али Реза Арафи?
А как же Али Реза Арафи? еще одна аналитика по горячим следам; все еще актуально
Азербайджан - Япония - 4:1. Мужчины разбили родоначальников дзюдо в Ташкенте
Азербайджан - Япония - 4:1. Мужчины разбили родоначальников дзюдо в Ташкенте ФОТО
Родственники опровергли: Ахмадинежад жив-здоров
Родственники опровергли: Ахмадинежад жив-здоров обновлено 18:58
Сенатор рассказал, почему Трамп не вводит войска в Иран
Сенатор рассказал, почему Трамп не вводит войска в Иран
Пезешкиан обратился к нации: Выходите на улицы и «сорвите замыслы врагов»
Пезешкиан обратился к нации: Выходите на улицы и «сорвите замыслы врагов»
«Даже не приблизились»: США опровергли ракетный удар Ирана по авианосцу
«Даже не приблизились»: США опровергли ракетный удар Ирана по авианосцу видео; обновлено 19:43
Иран запустил ракеты и беспилотники по Абу-Даби
Иран запустил ракеты и беспилотники по Абу-Даби обновлено 18:50
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает обновлено 17:14
Мурад Фатиев и Кенан Насибов выиграли «Большой шлем» в Ташкенте
Мурад Фатиев и Кенан Насибов выиграли «Большой шлем» в Ташкенте Победили в финале чемпиона и призера Олимпиад; обновлено
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба?
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба? первая аналитика по горячим следам
