Трамп: Новые власти Ирана запросили переговоры

Новое руководство Ирана предложило США вступить в переговоры, сообщил The Atlantic американский президент Дональд Трамп.
«Они хотят поговорить, и я согласился поговорить, поэтому я буду с ними разговаривать. Им следовало бы сделать это раньше. Им следовало бы предложить то, что было бы очень практично и легко сделать, раньше. Они слишком долго ждали», — рассказал Трамп.
Президент США отказался отвечать на вопрос, состоятся ли переговоры 1 или 2 марта. Он уточнил, что некоторые из представителей Ирана, кто участвовал в переговорах с США в последние недели, уже погибли. Трамп еще раз подчеркнул, что Тегеран должен был «сделать это раньше». «Они могли бы заключить сделку. Им следовало сделать это раньше. Они слишком хитрили», — пояснил Трамп.
Израильская газета «Йедиот Ахронот» сообщает, что Трамп связался с Ираном через Италию и предложил идею прекращения огня
* * * 20:06
Операции США в Иране идут с опережением графика, заявил президент США Дональд Трамп CNBC, при этом не привел подробности.
«Трамп заявил журналисту CNBC Джо Кернену, что военные операции США в Иране «идут с опережением графика», – говорится в сообщении на сайте CNBC.
Тем временем в интервью Fox News американский лидер заявил, что «никто не может поверить в тот успех, который у нас есть, 48 лидеров исчезли одним махом». Это происходит очень быстро, заявил Трамп.
Говоря о риске роста цен на нефть, президент США указал, что его этот вопрос не беспокоит. «Я просто делаю то, что правильно. В конце концов, это работает», – подчеркнул он.