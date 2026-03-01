USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Трамп: Новые власти Ирана запросили переговоры

обновлено 20:25
20:25 785

Новое руководство Ирана предложило США вступить в переговоры, сообщил The Atlantic американский президент Дональд Трамп.

«Они хотят поговорить, и я согласился поговорить, поэтому я буду с ними разговаривать. Им следовало бы сделать это раньше. Им следовало бы предложить то, что было бы очень практично и легко сделать, раньше. Они слишком долго ждали», — рассказал Трамп.

Президент США отказался отвечать на вопрос, состоятся ли переговоры 1 или 2 марта. Он уточнил, что некоторые из представителей Ирана, кто участвовал в переговорах с США в последние недели, уже погибли. Трамп еще раз подчеркнул, что Тегеран должен был «сделать это раньше». «Они могли бы заключить сделку. Им следовало сделать это раньше. Они слишком хитрили», — пояснил Трамп.

Израильская газета «Йедиот Ахронот» сообщает, что Трамп связался с Ираном через Италию и предложил идею прекращения огня

* * * 20:06

Операции США в Иране идут с опережением графика, заявил президент США Дональд Трамп CNBC, при этом не привел подробности.

«Трамп заявил журналисту CNBC Джо Кернену, что военные операции США в Иране «идут с опережением графика», – говорится в сообщении на сайте CNBC.

Тем временем в интервью Fox News американский лидер заявил, что «никто не может поверить в тот успех, который у нас есть, 48 лидеров исчезли одним махом». Это происходит очень быстро, заявил Трамп.

Говоря о риске роста цен на нефть, президент США указал, что его этот вопрос не беспокоит. «Я просто делаю то, что правильно. В конце концов, это работает», – подчеркнул он.

Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку все еще актуально
16:37 3044
А как же Али Реза Арафи?
А как же Али Реза Арафи? еще одна аналитика по горячим следам; все еще актуально
15:22 5616
Азербайджан - Япония - 4:1. Мужчины разбили родоначальников дзюдо в Ташкенте
Азербайджан - Япония - 4:1. Мужчины разбили родоначальников дзюдо в Ташкенте ФОТО
19:41 908
Родственники опровергли: Ахмадинежад жив-здоров
Родственники опровергли: Ахмадинежад жив-здоров обновлено 18:58
18:58 4231
Сенатор рассказал, почему Трамп не вводит войска в Иран
Сенатор рассказал, почему Трамп не вводит войска в Иран
18:31 2505
Пезешкиан обратился к нации: Выходите на улицы и «сорвите замыслы врагов»
Пезешкиан обратился к нации: Выходите на улицы и «сорвите замыслы врагов»
18:28 2526
«Даже не приблизились»: США опровергли ракетный удар Ирана по авианосцу
«Даже не приблизились»: США опровергли ракетный удар Ирана по авианосцу видео; обновлено 19:43
19:43 9792
Иран запустил ракеты и беспилотники по Абу-Даби
Иран запустил ракеты и беспилотники по Абу-Даби обновлено 18:50
18:50 9392
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает обновлено 17:14
17:14 9782
Мурад Фатиев и Кенан Насибов выиграли «Большой шлем» в Ташкенте
Мурад Фатиев и Кенан Насибов выиграли «Большой шлем» в Ташкенте Победили в финале чемпиона и призера Олимпиад; обновлено
18:22 2458
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба?
Ставка на тандем Бушери-Моджтаба? первая аналитика по горячим следам
14:33 4462

