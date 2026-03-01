Трамп: Новые власти Ирана запросили переговоры

Новое руководство Ирана предложило США вступить в переговоры, сообщил The Atlantic американский президент Дональд Трамп.

«Они хотят поговорить, и я согласился поговорить, поэтому я буду с ними разговаривать. Им следовало бы сделать это раньше. Им следовало бы предложить то, что было бы очень практично и легко сделать, раньше. Они слишком долго ждали», — рассказал Трамп.

Президент США отказался отвечать на вопрос, состоятся ли переговоры 1 или 2 марта. Он уточнил, что некоторые из представителей Ирана, кто участвовал в переговорах с США в последние недели, уже погибли. Трамп еще раз подчеркнул, что Тегеран должен был «сделать это раньше». «Они могли бы заключить сделку. Им следовало сделать это раньше. Они слишком хитрили», — пояснил Трамп.

Израильская газета «Йедиот Ахронот» сообщает, что Трамп связался с Ираном через Италию и предложил идею прекращения огня