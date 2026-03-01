USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Байрамов обсудил с Испанией, Канадой и ОАЭ эскалацию на Ближнем Востоке

20:21 131

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел серию телефонных разговоров с главами МИД Испании, Канады и ОАЭ, в ходе которых стороны обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и меры по обеспечению безопасности граждан в регионе. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В ходе разговора Байрамова с министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Королевства Испания Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно состоялся обмен мнениями о напряженной ситуации в сфере безопасности и военной эскалации на Ближнем Востоке. Была подчеркнута важность сохранения стабильности в регионе.

Министры также обсудили возможное сотрудничество в связи с эвакуацией граждан Испании из Ирана через территорию Азербайджана в случае необходимости.

Глава МИД АР также провел телефонный разговор с канадской коллегой Анитой Ананд. В ходе беседы была выражена глубокая обеспокоенность в связи с наблюдаемой в регионе военной эскалацией и растущими рисками для безопасности. Стороны обменялись мнениями о перспективах использования азербайджанской границы в случае эвакуации граждан Канады из Ирана.

Кроме того, Байрамов обсудил с вице-премьером и министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном ситуацию в сфере безопасности.

Была подчеркнута необходимость соблюдения норм и принципов международного права, а также урегулирования конфликта посредством диалога и политических средств. Байрамов выразил соболезнования в связи с гибелью и ранениями мирных жителей в ОАЭ в результате эскалации на Ближнем Востоке.

