Турецкие пограничники приведены в состояние повышенной готовности

Все пограничные подразделения Турции приведены в состояние повышенной готовности и ведут круглосуточное наблюдение за ситуацией в регионе, сообщил глава МВД страны Мустафа Чифтчи на совещании по безопасности в ведомстве.

«На совещании по безопасности границ всесторонне обсуждались события в нашем регионе и их глобальное влияние. В этом контексте рассматривались ключевые вопросы, включая поддержание безопасности границ на самом высоком уровне, дополнительные меры по борьбе с нелегальной миграцией, сценарии кризисных ситуаций и планы действий в чрезвычайных обстоятельствах, укрепление межведомственной координации и повышение потенциала на местах», – сообщило МВД в соцсети Х.

Чифтчи подчеркнул, что «Турция занимает бескомпромиссную позицию в отношении безопасности границ, общественного порядка и управления миграцией». Он добавил, что региональные «события отслеживаются в режиме реального времени, и все подразделения находятся в состоянии повышенной готовности и продолжают выполнять свои обязанности».

На совещании также присутствовали представители главных управлений безопасности, жандармерии, береговой охраны, руководство Управления по вопросам миграции и Управления по чрезвычайным ситуациям.