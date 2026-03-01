USD 1.7000
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?
Базы КСИР взлетают на воздух. Ударили по Хаменеи?

Турецкие пограничники приведены в состояние повышенной готовности

20:28

Все пограничные подразделения Турции приведены в состояние повышенной готовности и ведут круглосуточное наблюдение за ситуацией в регионе, сообщил глава МВД страны Мустафа Чифтчи на совещании по безопасности в ведомстве.

«На совещании по безопасности границ всесторонне обсуждались события в нашем регионе и их глобальное влияние. В этом контексте рассматривались ключевые вопросы, включая поддержание безопасности границ на самом высоком уровне, дополнительные меры по борьбе с нелегальной миграцией, сценарии кризисных ситуаций и планы действий в чрезвычайных обстоятельствах, укрепление межведомственной координации и повышение потенциала на местах», – сообщило МВД в соцсети Х.

Чифтчи подчеркнул, что «Турция занимает бескомпромиссную позицию в отношении безопасности границ, общественного порядка и управления миграцией». Он добавил, что региональные «события отслеживаются в режиме реального времени, и все подразделения находятся в состоянии повышенной готовности и продолжают выполнять свои обязанности».

На совещании также присутствовали представители главных управлений безопасности, жандармерии, береговой охраны, руководство Управления по вопросам миграции и Управления по чрезвычайным ситуациям.

«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками
«Карабах» – «Сабах»: драка между тренерами и игроками ВИДЕО
21:39
«Сабах» выигрывал 3:0, но «Карабах» вернулся
«Сабах» выигрывал 3:0, но «Карабах» вернулся Триллер на Республиканском стадионе; видео
21:00
Атака беспилотника в Дубае: попал в жилой небоскреб
Атака беспилотника в Дубае: попал в жилой небоскреб обновлено 20:57
20:57
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку
Повреждено посольство Сербии в Тегеране. Вучич: Эвакуируем в Баку все еще актуально
16:37
А как же Али Реза Арафи?
А как же Али Реза Арафи? еще одна аналитика по горячим следам; все еще актуально
15:22
Азербайджан - Япония - 4:1. Мужчины разбили родоначальников дзюдо в Ташкенте
Азербайджан - Япония - 4:1. Мужчины разбили родоначальников дзюдо в Ташкенте ФОТО
19:41
Родственники опровергли: Ахмадинежад жив-здоров
Родственники опровергли: Ахмадинежад жив-здоров обновлено 18:58
18:58
Сенатор рассказал, почему Трамп не вводит войска в Иран
Сенатор рассказал, почему Трамп не вводит войска в Иран
18:31
Пезешкиан обратился к нации: Выходите на улицы и «сорвите замыслы врагов»
Пезешкиан обратился к нации: Выходите на улицы и «сорвите замыслы врагов»
18:28
Иран утверждает: две ракеты по базе США в Бахрейне убили и ранили 560 военных
Иран утверждает: две ракеты по базе США в Бахрейне убили и ранили 560 военных видео; обновлено 21:28
21:28
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает
Британия сообщила об атаке на Кипр. Кипр опровергает обновлено 17:14
17:14

